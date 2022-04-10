Türk Polis Teşkilatı’nın 177. Kuruluş Yıldönümünü anlatan kısa film Galata Kulesine yansıtıldı

Türk Polis Teşkilatı’nın 177. Kuruluş Yıldönümü ve Polis Haftası Etkinlikleri kapsamında Tarihi Galata Kulesine yıldönümü için hazırlanan film yansıtıldı. Programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

10 Nisan 1845’te kurulan Türk Polis Teşkilatı ve her yıl 4 - 10 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası etkinlikleri bu yılda ülkenin dört bir yanında düzenlenen etkinlikler ile kutlanmaya devam ediyor.

Galata Kulesine çekilen kısa film yansıtıldı

İstanbul’da da düzenlenen etkinlikler kapsamında Tarihi Galata Kulesine teşkilatın kuruluşu ile ilgili çekilen kısa film yansıtıldı. Programa İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve polis ekipleri katıldı. Programda Çevik Kuvvet, Özel Harekât, Polis Arama Kurtarma (PAK), Çevre Koruma Büro, Atlı Polis ekipleri de hazır bulundu. Filmi İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, müdür yardımcıları ve vatandaşlar dikkatle izledi.

Kuleye yansıtılan filme vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve fotoğraf çektiği görüldü.