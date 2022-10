Türk mutfak sektörü pazar payı, Latin Amerika’da büyüyor

Geçtiğimiz yılı 3,4 milyar dolar ihracatla tamamlayan ve 2022 için 3,7 milyar dolarlık bir hedef belirleyen Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün pazar payı, Latin Amerika’da büyüyor.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Talha Özger, ikili görüşmeler ve pazarlama faaliyetleri ile Latin Amerika pazarında pazar paylarının beş yıl süre zarfında yaklaşık yüzde 100 arttığını belirtti. Özger, "Bir pazarda orta ve uzun vadede kalıcı olmak istiyorsak o pazarda yapmış olduğumuz etkinlikleri sürekli hale getirmemiz gerekiyor. Yani bir kere gidip o pazardan sonuç beklemek yanlış bir anlayış olur. Türk mutfak eşyaları sektörü olarak, 2021’de dünyada yaklaşık yüzde 34’lük bir büyüme gösterdik. İlk amacımız Made In Türkiye algısının hep beraber yukarı taşımak. Made In China dediğinde fiyat odaklı algı, Made In İtaly dendiğinde dizayn odaklı algının geliyor. Made In Türkiye denildiğinde ise bir algının oluşturulması gerekir. Hem yapmış olduğumuz tasarımlarla, hem ticaret anlayışımızla, hem de birbirimizin arasındaki ilişkiyle Çin’in ve İtalya’nın üstesinden gelebiliriz" dedi.

Latin Amerika pazarında ilk 10 içerisinde yer aldıklarını ve pazardan yüzde 3 pay aldıklarını vurgulayan Özger, burada ilk sırada Çin, ikinci sırada ABD’nin olduğunu belirterek, "Burada farklı enstrümanlar kullanıp kalıcı hale gelmemiz lazım. Tasarımımızla, ticaret esnekliğimizle burada yer edinmeye çalışıyoruz. Bazı firmalarımız, bazı sektörlerimiz Çine nazaran daha çok rekabetçi olabiliyor. Plastik ürünlerde özellikle daha rekabetçi olabiliyoruz" ifadelerini kullandı

Geçen yılı 3.4 milyar dolar ihracatla kapattıklarını belirten Özger, "Son 9 ayda 0.2’lik bir büyüme gösterdik. Savaşın etkisiyle beraber ihracatta biraz düşüş yaşandı. Şuan biraz daha pazarın arttığını söyleyebiliriz. 2022 yıl sonu hedefini 3.6 - 3.7 milyar dolar seviyesinde kapatırız diye öngörüyoruz. İç piyasada işler tabi fiyatların artışı Enerji problemlerinin fiyatlara etkisi doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki artış bizim iç pazardaki fiyatları korumamız anlamında zorlandığımız bir dönemden geçiyoruz. Tabii Türkiye büyük bir pazar 80 milyonun yaşadığı bir pazar. Hayat her şekliyle devam ediyor. Mutfak eşyaları sektörü de bir şekilde Türkiye’de ki pazarda payını almaya devam edecek. Ama geçen seneye kıyasla rakamsal olarak hem doların artmasıyla hem fiyatların artmasıyla adetsel bazlı bir düşüş var. Dünyada mutfak eşyaları sektörü olarak beşinci, net ihracat bakımında Çin’den sonra ikinci sıradayız. İthalatta cari fazla veren ender sektörlerden bir tanesiyiz" dedi.

İki ülke ticaret hacminin 2 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyleyen Türkiye’nin Kolombiya Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun ise "Şu anda ticaret biraz aleyhimize. Bunun da temel sebebi Kolombiya’dan aldığımız en büyük kalem kömür. O yüzden Kolombiya artıda, biz eksideyiz. Hep birlikte bunu lehimize çevirmek istiyoruz. Aslında en büyük avantajımız Kolombiya’daki algımızın çok olumlu olması. Türkiye’ye bakış pozitif. Tüm sektörlerin avantaj olarak kullanabileceğini düşünüyorum. Büyükelçilik olarak; ticaret müşavirleriyle, tüm ticaretin bu kanattaki paydaşlarıyla neler yapacağımızla ilgili iletişim halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kolombiya’da Türk dizilerine rağbet

Türk dizilerinin Kolombiya’da önemli bir etkisi olduğunu söyleyen Sun, "Kolombiya kanallarında, ya da Netflix gibi platformlarında Türk dizileri izleniyor. Özellikle İstanbul’u gösteren sahnelerin ilgi çektiğini biliyorum. Dolayısıyla herkes Türkiye’ye gitmek istiyor. Özellikle İstanbul, Kapadokya, Antep gibi Güneydoğu şehirlerine gitmek istiyorlar“ dedi.