Türk mutfağı ABD’de sanal etkinliklerle tanıtılıyor

Türk mutfağı ve Türk kültürü, ABD’de "Sanal Türk Gastronomi Etkinlikleri" ile tanıtılıyor.

ABD’de faaliyet gösteren Washington Türk Amerikan Derneği (ATA-DC), Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020 yılının “Türk Mutfağı Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla yöresel lezzetleri Amerikan toplumuna tanıtıyor. ATA-DC Başkanı Sıtkı Kazancı, “Hepimiz derneğimizde gönüllüyüz. Amacımız Türk kültürünü ABD’de tanıtmak. Bu çerçevede sanal ortamda Türk yemeklerini tanıtıyoruz” dedi.

Türk mutfağının dünyada en çok çeşide sahip mutfaklardan biri olduğunu ifade eden Kazancı, Türk mutfağının ABD’de yeterince tanınmadığını söyledi. Sadece patlıcanın bile yüzden fazla çeşidi olduğunu belirten Kazancı, “Zeytinyağlılardan ara yemeklere, tatlılardan hamur işlerine her biri kendi kategorisinde en üst noktada” dedi. Kazancı, Türk yemeklerinin Amerika’da hakkettiği yeri alması için çalıştıklarını anlattı.

ATA-DC’de gastronomi etkinliklerinin organizasyonundan sorumlu olan Gizem Salcıgil White ise, derneğin uzun zamandır Türk mutfağını tanıtmak için çaba gösterdiğini belirterek, Washington DC’de her sene Türk mutfağı ve restoran haftası düzenlediklerini ifade etti. White, Beyaz Saray’a yakın mesafede gerçekleştirilen ve her yıl 20 bin kişinin ziyaret ettiği Türk Festivali’nde Türkiye’den gelen aşçılarla birlikte Türk lezzetlerini tanıttıklarını söyledi. 2020 yılının Türk Mutfağı Yılı ilan edilmesi ile yeni bir projeye başladıklarını söyleyen White, önce bu projenin yüz yüze restoranlarda yapılmasını planladıklarını ancak korona virüs salgını nedeniyle internet üzerinden uygulamaya geçtiklerini kaydetti. Düzenlenen “Sanal Türk Gastronomi Etkinlikleri"nin sadece yemek yapımı ile sınırlı kalmadığını ifade eden White, “Aynı zamanda Türk mutfağının dünyaya yaptığı etkiler, Osmanlı sarayının ve kültürünün farklı toplumları nasıl etkilediği gibi farklı açılardan yaklaşıyoruz” dedi.

İlk sunumun ödüllü yemek kitabı yazarı Özlem Warren ile geçtiğimiz hafta yapıldığını söyleyen White, Amerikalılardan aldıkları geri dönüşün mutluluk verici olduğunu dile getirdi. White, “Bu Pazar da Ramazan dolayısıyla Barbara Aydan Dario tarafından bir pide yapımı olacak. Evlerimizde Ramazan pidesini nasıl yapabiliriz, farklı sağlıklı yemekleri nasıl değerlendirebiliriz bu konuda sohbet edeceğiz” diye konuştu.