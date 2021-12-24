Türk moda evi, ünlü isimlerin tercihi olmaya devam ediyor

Türkiyenin Star isimlerinin kıyafetlerini tasarlayan, İstanbul Nişantaşı ve Ankara şubeleri ile Türkiye’de 4 noktada hizmete veren Seren Moda, tasarımlarıyla ünlü isimlerin tercihi olmaya devam ediyor.

Kısa sürede iş ve sanat dünyasının dikkatini çekmeyi başaran Seren Moda, 2022 yılında Londra’da düzenlenecek olan Bridal Fashion Week’te Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hem Ortadoğu hem de Avrupanın en çok tercih edilen markası olduklarını söyleyen moda evinin kurucularından modacı Yusuf Çamöz ve Turan Aksoy, şimdi de Avrupa’da şubeler açmaya hazırlanıyor.

Dünya yıldızlarının tasarımlarını yapıyorlar

Geçtiğimiz günlerde Maldivler ’de evlenen İvana Sert’in tasarımlarını yapan moda evinin daha önce de Selin Ciğerci, Özge Ulusoy, Şevval Şahin, Gizem Özdilli, Aslı Zen, Nazlı Hamarat ve Ankaralı Ayşe olarak bilinen şarkıcı Ayşe Dinçer gibi birçok ünlü isim, tasarımlarını üzerlerinde taşımıştı. Özel tasarımlar ile ünlü isimlerin tercihi olmaya devam eden modacı Turan Aksoy ve Yusuf Çamöz, orta ve dar gelirli moda tutkunlarına her şubesinde her müşterisine özel olduklarını hissettirdiklerini belirtti.

Moda evi Kasım ayında düzenlenen IF Wedding Fashion’da 2022 Goergous Koleksiyonu’nu tanıtarak, geceye birbirinden şık tasarımları ile damga vurmuştu.