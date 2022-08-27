Türk Kızılay’ından Hilal-i Ahmer’e vefa yürüyüşü

Savaşta yaralanan askerleri ve sağlık personelini taşıyan Halep Vapuru’nu ve şehit olan askerleri anmak için “Hilal-i Ahmer’ a Vefa Yürüyüşü” anma programı başladı.

25 Ağustos 1915 tarihinde İngiliz denizaltısı tarafından batırılan, Kızılay’ın Savaşta yaralanan askerleri ve sağlık personelini taşıyan Halep Vapuru’nu ve şehit olan askerleri anmak için “Hilal-i Ahmer’ a Vefa Yürüyüşü” anma programı Çanakkale’de Golf çay bahçesi önünden meşale yürüyüşü ile başladı. Türk Kızılayı’nın 200 gönüllüsü ile gerçekleşen yürüyüş İskele Meydanında sona erdi. Ardından Türk Kızılay Ağadere Müzesi’ne geçildi. Gönüllüler Ağadere Müzesinde çadır kurdular. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, etkinlikte yaptığı açıklamasında, “Bugün bir anının, bir hatıranın, büyük bir destanın, yaşanmış çok büyük bir hikâyenin önünde, hikayemizin önünde huzur duruşu, saygı duruşu için bulunmaktayız. Bu millet var olduğu günden bu yana, İslam’a ram olduğu günden bu yana bitmeyen merhamet ve şefkat hürmetine, nöbetin en çetin cephesinde, nöbetin kanıyla canıyla tutulduğu yerde, Kızılaycıların nöbetini devralmak için buradayız. Bu nöbetin hiç bitmediğini ve hiç bitmeyeceğini kıyamete dek insanlık için bu cephelerin boş kalmayacağını dünya aleme anlatmak için buradayız” dedi.

Kızılay Gönüllüsü Sait Balıdere, “Bu akşam inşallah Çanakkale şehitlerimizi anmak adına nöbet tutacağız. Tabi ki de o günü anlamak adına böyle bir nöbet çok basit aslında, çünkü o dönemin şartlarında insanlar, şehitlerimiz, gazilerimiz, bizim insanımız uyumadı. Bu vatanı savunmak için elinden geleni yapan kişilerdi. Bizim burada tuttuğumuz nöbet en azından anlamak adına, o günü yaşatmak adına iyi olacağını ben düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Kızılay Gönüllüsü Sare Kader Kara ise, “Bugün burada askerlerimizi, şehitlerimizi anlamak için bir aradayız. Buradaki vefa yürüyüşünün anlamından ziyade aslında yapmak istediğimiz şey birisini anlamak için onun ayakkabılarını giymek olduğunu vurguluyoruz. Bugün burada nöbet tutuyoruz, dayanışmayı öğreniyoruz. Tanımadığımız insanlarla bir araya gelip bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Şehitlerimizin yaptığı kadar büyük bir fedakarlık yapamasakta onları anlayabilecek kadar bir fedakarlık yapıyoruz. Burada olmak çok büyük bir gurur, çok güzel bir gururun parçasıyım” dedi.

Etkinliğe, Çanakkale Valisi İlham Aktaş, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, protokol üyeleri, Türk Kızılay Yönetim kurulu üyeleri, Türkiye’nin her ilinden 200 gönüllü genç ve vatandaşlar katıldı.