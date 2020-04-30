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Türk Kızılay’ından Ermeni cemaatine yardım

Korona virüsle mücadele kapsamında yaptığı yardım çalışmalarını sürdüren Kızılay, Ermeni cemaatine mensup ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay’ından Ermeni cemaatine yardım

Korona virüsle mücadele kapsamında yaptığı yardım çalışmalarını sürdüren Kızılay, Ermeni cemaatine mensup ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda yardımında bulundu.

30 Nisan 2020 Perşembe 14:50
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Türk Kızılay’ından Ermeni cemaatine yardım

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yardım çalışmalarını tüm Türkiye’de sürdüren Türk Kızılay’ı azınlık cemaatlerine verdiği desteğine de devam ediyor. Bu kapsamda Ermeni cemaatine mensup ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda yardımı yapıldı. İhtiyaç sahibi 100 aile için hazırlanan temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan gıda kolisi Ermeni Patrikhanesi’ne teslim edildi. Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan kolilerin teslimi konusunda yaptığı açıklamada, “Dil, din, ırk ayrımı yapmadan tüm kardeşlerimize tüm ihtiyaç sahiplerine yardım yapmaktayız. Ermeni kardeşlerimiz için evde kalan, evden çıkamayan 65 yaş üstü için ve de bu bölgedeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz için Dünya’nın birçok bölgesinde dağıttığımız gibi gıda kolilerimizden kendilerine getirdik. Kızılay kavurmalarımızdan, hijyen setlerimizden getirdik. Burada onlara teslim ediyoruz. Onlar da ihtiyaç sahibi Ermeni vatandaşlarımıza teslim edecekler” dedi.



“Bize de bu ülkenin bir parçası olduğumuzu hatırlattınız.”
Samatya Kültür Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Stelyo Gülgün ise ”Ben şahsınızda nezdinde Türk Kızılay’ına çok teşekkür ediyorum. Dünyamızın ve ülkemizin geçirdiği bu Covid-19 hastalığı neticesinde bu zor günlerde bize de bu ülkenin bir parçası olduğumuzu hatırlattınız. Her zaman desteklerinizi görüyoruz. Sizin nezdinizde çalışan herkese cemaatim adına teşekkür ediyorum” şekline konuştu.


Ermeni Patrikhanesi Pederi Yorgo Kasapoğlu ise ”Yaklaşık olarak beş yıldan bu yana Türk Kızılay’ı ve kiliselerimizin ortak çalışması devam etmektedir. Bu sene de özellikle bu pandemi sürecinde tekrardan iletişim kurarak kendileriyle, özellikle 65 yaş ve üzerindeki evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız için böyle bir çalışma yapmayı hem biz uygun gördük hem de Türk Kızılay’ının bunu uygun görmesiyle bugün böyle bir etkinlik yapıyoruz. Biz kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Ne zaman böyle bir talep olsa ne zaman bizlerin yardıma ihtiyacı olsa ilk sırada koşuyorlar. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Evet, bu bir pandemi dönemi, belki burada gördükleriniz küçük gözükebilir ama insan olmak adına çok büyük bir çalışma o yüzden de bir kez daha kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun“ dedi.

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