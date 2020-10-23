Türk Kızılayı’ndan 10 yıllık strateji planı

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, hazırlanan 10 yıllık strateji planına ilişkin, “Şimdi o hedefe ulaşmak için icra edilecek projelerimizin detaylarını ve yol haritasını belirlemek için çalışacağız” dedi.

Belirlediği hedeflere ulaşmak için “Hedef 2030” isimli bir planlama ile “Seyrüsefer Çalıştayı” düzenleyecek olan Kızılay’da kurumsal değişim ve dönüşüm alanından sağlık alanındaki yeni gelişmelere kadar birçok konuda alanında uzman kişilerce paneller düzenlenecek. Üç gün sürmesi planlanan çalıştayda “Dünyanın Meseleleri”, “İnsanın Meseleleri”, “İnsani Finans ve Sürdürülebilirlik”, “Kurumsal Gelişim ve Dönüşüm” başlıkları adı altında paneller düzenlenecek. Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ve diğer tüm alanların genel müdür yardımcılarının katılacağı panelde, pandemi sürecinin yansımaları ve edinilen tecrübeler aktarılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, “Önümüzdeki 10 yılda Kızılay’ın nereye gitmesi gerektiğini, 10 yıl sonra Kızılay’ı nerede görmek istediğimizi büyük Kızılay ailemizle birlikte belirlemiştik. Şimdi o hedefe ulaşmak için icra edilecek projelerimizin detaylarını ve yol haritasını belirlemek için çalışacağız. Pandemi süreci tüm dünyayı ve doğal olarak insani yardım dünyasını da değiştirdi. Bu sürecin etkileri önümüzdeki yıllarda da gerek ekonomik, gerek psikososyal anlamda sürecektir. Tüm kurum ve kuruluşlar bu süreci masaya yatırmak ve kendilerini bu sürecin verileriyle yeniden tanımlamak zorundadır” ifadelerini kullandı.