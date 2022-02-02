Türk Kızılay’da toplu sözleşme sevinci

Türk Kızılay’a ait olan, Kızılay Lojistik, Kızılay Sağlık ve Kızılay Çadır ve Tekstil grubu çalışanları ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı, Öz Sağlık-İş, Öz Taşıma-İş ve Öz İplik İş sendikaları arasında yaklaşık 600 işçiyi ilgilendiren “Toplu İş Sözleşmesi” mutabakatla sonuçlandı.

Sözleşmenin şartları önümüzdeki günlerde yapılacak törenle kamuoyuna açıklanacak. Toplu iş sözleşmesi 154 yıllık Kızılay tarihinde bir ilk niteliği taşıyor. Tamamı Türk Kızılay’a ait olan iş yerlerinde Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendikalarla sürdürülen toplu iş sözleşmesi süreci mutlu sonla bitti. 154 yılı bulan Kızılay tarihinde bir ilk niteliği taşıyan sendikalaşma süreci ve buna bağlı toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden çıkan sonuç, yaklaşık 600 işçiyi kapsıyor. Kızılay’a ait olan Kızılay Sağlık grubunda 491 işçiyi temsilen Öz Sağlık-İş, Kızılay Lojistik grubunda 56 işçiyi temsilen Öz Taşıma-İş ve Kızılay Çadır ve Tekstil grubunda 55 işçiyi temsilen Öz İplik-İş sendikası ile yürütülen toplu iş görüşmelerinden çıkan anlaşma kararı sendika ve Kızılay işçileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Kızılay yöneticileri ve sendika yetkililerinin katılacağı törenle önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacak olan sonuçlar hakkında Hak-İş Konfederasyonu kendisine bağlı sendikalara yaptığı duyuruda “1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan işletme toplu iş sözleşmesi ile kazanılan haklar, üyelerimizin Ocak ayı maaşlarına da yansıtılmış olacak. Sözleşme Türk Kızılay’ına, işçilerimize, üyelerimize ve sendikamıza hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.

İçecek grubunda hukuki süreç devam ediyor

Üretimin kesintisiz olarak devam ettiği Afyonkarahisar ve Erzincan’da bulunan Kızılay içecek grubu fabrikalarında ise sendikalaşmaya ilişkin hukuki süreç devam ediyor. Kızılay Yönetimi, her ne kadar hukuki süreç devam ediyor olsa da diğer iş kollarında yapılan toplu iş sözleşmesinin tüm koşullarının içecek grubundaki işçiler için de uygulanacağını, bu sürecin ardından ise Kızılay içecek grubu işçileri için de toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanacağını belirttiler.