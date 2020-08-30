Türk Kızılay Zafer Bayramı’nda çocukları sevindirdi
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA TÜRK KIZILAY EYÜP SULTAN ŞUBE BAŞKANLIĞI İLE AFYONKARAHİSAR ŞUBE BAŞKANLIĞI İLK ÖNCE KOCATEPE ANIT’INI ZİYARET ETTİ DAHA SONRADA BAYRAMA ÖZEL OLARAK İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN ÇOCUKLARINA KIYAFET YARDIMINDA BULUNDU.
30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Kızılay İstanbul Eyüpsultan ve Afyonkarahisar Şube Başkanlığı bayrama özel olarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kıyafet yardımı yaptı.
Türk Kızılay İstanbul Eyüpsultan Şube Başkanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar’a geldi. Bu kapsamda Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanlığı ile birlikte Kocatepe’ye çıkan Kızılay üyeleri, Büyük Taarruz ve Zafer Bayramı’nın 98’inci yılında tarihi bölgede bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. 98 yıl önceki gururu ve heyecanı yaşadıklarını ifade eden Kızılay üyeleri, daha sonra Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanlığıyla ortak bir etkinliğe imza attı.
Afyonkarahisar’da ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret eden ekipler, ailelerin çocuklarını da unutmayarak onlara hediye takdim etti. Eyüpsultan Şube Başkanı Hakan Nergis ile Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar da aile ziyaretlerine eşlik etti.
Öte yandan, Kızılay gün boyu dağıtımlarına devam etti.
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