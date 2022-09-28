Türk Kızılay ve Norveç Kızılhaçından “Toplum Temelli Anne ve Çocuk Sağlığını Güçlendirme Projesi”

Norveç Kızılhaçının desteği ile Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezi tarafından düzenlenen Toplum Temelli Anne ve Çocuk Sağlığını Güçlendirme Projesi çerçevesinde iş birliği ve faaliyet tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Norveç Kızılhaçı ile Türk Kızılay, Toplum Temelli Anne ve Çocuk Sağlığını Güçlendirme Projesinde buluştu. Proje çerçevesinde düzenlenen iş birliği ve faaliyet tanıtım toplantısı Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantı; İzmir’de sağlık ve psikososyal destek faaliyetleri gösteren STK’lar, insani yardım alanında çalışan kurum ve kuruluşların katılımları ile gerçekleştirildi.

‘Toplum Merkezi’, ‘Toplum Merkezi Programları’ ve ‘Toplum Temelli Anne Çocuk Sağlığını Güçlendirme Projesi’nin tanıtımının gerçekleştirildiği toplantıda, Toplum Merkezi Yöneticisi Ahmet Suat Erbişim, Koruma ve Uyum Programları Koruma Program Sorumlusu Mısra Ece Akpınar Önal, Sosyal Uyum Programı Faydalanıcı İlişkileri ve İletişim Sorumlusu Melisa Şentürk Akman, Sosyoekonomik Güçlendirme Programı Sosyoekonomik Güçlendirme Program Sorumlusu İpek Sabuncu, Sağlık ve Psikososyal Destek Programı Sağlık ve Psikososyal Destek Program Sorumlusu Fatma Kaya projelerle ilgili bilgileri katılımcılara aktardı.

Program faaliyetlerinin sunumunun yapılmasının ardından katılımcıların soruları yanıtlanırken, güncel konular ve gerçekleştirilebilecek iş birlikleri hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.