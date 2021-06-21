banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'de yargılanmak istiyor
Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'de yargılanmak istiyor
Aziz Yıldırım'dan flaş karar!
Aziz Yıldırım'dan flaş karar!
Dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı
Dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı
Altın alacaklar dikkat!
Altın alacaklar dikkat!

Türk Kızılay, Gazze’deki yetimlere yardımlarına devam ediyor

Türk Kızılay’ı Filistin’in Gazze Şeridi’nde bulunan yetimlere yardımlarını sürdürüyor.

Genel 21.06.2021, 22:00
Türk Kızılay, Gazze’deki yetimlere yardımlarına devam ediyor

Türk Kızılay’ı Filistin’in Gazze Şeridi’nde bulunan yetimlere yardımlarını sürdürüyor.

Türk Kızılay’ı Filistin’in Gazze Şeridi’nde İsrail saldırı sonucu yetim kalan çocuklara yardımlarına hız kesmeden devam ediyor. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Gazze’deki Al-Amal Yetimler Enstitüsü’nü ziyaret ederek, düzenlenen etkinlik ile bölgede bulunan yetimlere hediyeler dağıttı.

Törende, çocuklar şiirler ve şarkılar söylerken, bazı çocuklar ise folklor gösterisi yaptı. Törenin sonunda Al-Amal Yetimler Enstitüsü yönetimi, Kınık’a Kudüs silüetinin bulunduğu bir hatıra hediye ederek, Filistin halkına sağladıkları destek için Türkiye’ye teşekkür etti.
banner486
Yorumlar (0)
22°
açık
banner493