Türk Kızılay Afganistan’da sel bölgesine ulaştı

Afganistan’ın başkenti Kabil’in kuzeyinde bulunan Parwan vilayetinin ardından bölgeye ulaşan ilk ekiplerden biri olan Türk Kızılay, çalışmalara başladı.

Afganistan’ın başkenti Kabil’in kuzeyinde bulunan Parwan vilayetinin merkezinde sabahın ilk saatlerinde sel meydana geldi. Yerel saatle 02.00’de yaşanan ve yaklaşık 2 saat süren selde 70 kişin hayatını kaybetti, 110 kişi de yaralandı. Sel felaketinin ardından bölgeye ilk ulaşan ekiplerden biri Türk Kızılay’ı oldu. Türk Kızılay’ın bağlı ekipler hasar tespit çalışmalarına Afgan Kızılayı ve Parwan Valiliği ile ediyor. Ekipler, bin aileye gıda yardımı ulaştırmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Fatih Aytekin, yaşanan felaketin ardından bölgeye çok hızlı bir şekilde intikal ettiklerini ifade ederek hem enkaz çalışmalarına katıldıklarını hem de hasar tespiti yaparak öncelikle bin aileye ulaştırmak üzere gıda yardımının yolda olduğunu belirtti.

Sel felaketini duyar duymaz yetkililer ile koordine halinde bölgeye ulaşan Türk Kızılay’ı ekiplerine Parvan Valisi Fazluddin Ayar da teşekkürlerini ileterek Türk halkının Afgan halkına yardımlarından dolayı minnettar olduklarını belirtti.