Türk Kızılay, 2. Karabağ savaşından etkilenen okullara oyun alanları kurdu

Türk Kızılay tarafından 2. Karabağ Savaşı’ndan etkilenen illerde bulunan okullara güvenli oyun alanları inşa edildi.

Azerbaycan’da 2. Karabağ Savaşı’ndan etkilenen Fuzuli, Terter ve Ağdam kentlerinde yer alan 16 okul bahçesine Türk Kızılay ve Azerbaycan Kızılay işbirliği ile 16 oyun alanı kuruldu. Terter ilinin Evoğlu köyünde gerçekleştirilen açılış törenine Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, Azerbaycan Kızılay Genel Sekreteri Ceyhun Mirzeyev, Türkiye’nin Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

"Bu bir gönül köprüsüdür"

Türkiye’nin iyi gününde de kötü gününde de Azerbaycan’ın yanında olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Bağcı, “Bugün bu okulun bahçesinde Kızılay aracılığıyla yapımı tamamlanan, sembolik olarak açtığımız, ama sadece Terter’de değil, Ağdam’da, Fuzuli’de toplam 16 çocuk bahçesinin, oyun parkının bugün bu vesileyle de açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Yaklaşık 100 bin dolarlık bir bütçe ile Türk Kızılay Azerbaycan’da kardeşlerinin, onların çocuklarının yanında olduğunu hissettirmiştir. Bu bir gönül köprüsüdür. Bir bir yardım değildir. Sadece Türk milletinin, Türk insanının Azerbaycan’ın yanında olduğunun, kardeşlerinin inşallah özlemle bekledikleri geri dönüşünü, bu kardeşlerimizin topraklarına geri döneceğine olan inançla onların yanında olduğunun göstergesidir, bunun hissettirmesidir” diye konuştu.

Karabağ’da çocuklara bir nebze de olsa katkıda bulunmak istediklerini belirten Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, “Bağışçılarımızdan gelen bağışlarla, 16 noktada bu oyun alanlarını oluşturduk. Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı olan Kızılay’ın iyilik hareketinin derdi gönüllere kandil yakmak, dünyada ne kadar mazlum ve mağdur varsa dokunmak. Bugün de burada biz 16 noktada, 16 bölgede, Fuzuli’de, Ağdam’da, diğer köylerde yavrularımıza dokunmak ve geleceklerine sevinçle, muhabbetle yaşamaları adına okullarına, bahçelerine oyun parkı kurmuş olduk” dedi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek oyun meydanının açılışı gerçekleştirildi.