Türk jetleri NATO’nun “hava polisliği” görevi sonrasında yurda döndü

Türk jetleri, Polonya’da gerçekleştirdikleri NATO’nun "hava polisliği" görevinde 30’a yakın sorti gerçekleştirdi. Görev süresince F-16’lar alarm reaksiyon görevlerinin yanı sıra Polonya ve NATO ile müşterek eğitimler de icra etti.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait dört F-16 uçağı ve görevli personelle, 6 Temmuz - 15 Eylül tarihlerinde Polonya’nın Malbork Hava Üssü’nde görev yaptı.

Türk jetleri 2 ay 9 gün süren görev boyunca her biri yaklaşık 1-1,5 saat süren 30’a yakın sorti gerçekleştirdi. Görev süresince F-16’lar alarm reaksiyon görevlerinin yanı sıra Polonya ve NATO ile müşterek eğitimler de icra etti, uçuşlar dışında 24 saat göreve hazır bekledi.

Türk jetlerinin, Baltık ülkeleri hava sahasının emniyeti için görevlendirilen İspanya ve İtalya ile NATO hava sahasının korunmasına ilave olarak NATO’nun barışın devamını sağlamaya katkı, caydırıcılık ve birlikte görev icra edebilme kabiliyet ve misyonuna da katkı sağladığı bildirildi.

Litvanya’da 2006’da gerçekleştirilen "Baltık Hava Polisliği" görevinden 15 yıl sonra ikinci kez NATO kapsamında hava polisliği görevini icra eden Türk Hava Kuvvetlerine ait unsurlar 15 Eylül’de 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığına döndü.

Bakanlık kaynakları, hava polisliği görevini NATO’nun barış dönemi görevlerinden biri olarak tanımlarken, Türkiye’nin de İttifakın hava sahasını Baltık bölgesinde de korumak maksadıyla kolektif savunma prensibi doğrultusunda icra edilen bu göreve katkıda bulunduğunu aktardı.

Kaynaklar, söz konusu görevi İttifak içerisindeki dayanışmanın, birlik beraberlik ve İttifak değerlerinin somut bir göstergesi olarak nitelendirerek, Türkiye’nin İttifak’ta üzerine düşen sorumlulukları bir kez daha yerine getirdiğini ifade etti.