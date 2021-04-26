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Türk-İslam mimarisinin gözbebeğinde sağlığa dikkat çekildi

Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği Selimiye Camii’nin Ramazan ayı mahyası yenilendi. Kalem gibi gökyüzüne uzanan minareler arasında pandemi döneminde sağlığa dikkat çekmek için ‘Sıhhat büyük nimet’ mahyası açıldı.

Genel 26.04.2021, 22:02
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Türk-İslam mimarisinin gözbebeğinde sağlığa dikkat çekildi

Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği Selimiye Camii’nin Ramazan ayı mahyası yenilendi. Kalem gibi gökyüzüne uzanan minareler arasında pandemi döneminde sağlığa dikkat çekmek için ‘Sıhhat büyük nimet’ mahyası açıldı.

Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye Camii’nde 4 asırlık mahya geleneği yaşatılıyor. Ramazan-ı Şerif münasebetiyle kadim caminin eşsiz minareleri arasına ilk 15 gün boyunca ‘Şifa senden ya şafi’ yazılı mahya asılmıştı. Ramazan-ı Şerif’in ikinci yarısında ise minarelere ‘Sıhhat büyük nimet’ yazılı mahya asıldı.

Pandemide sağlığın önemine bir kez daha dikkat çekildi

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl belirlenen tema kapsamında yaklaşık 30 metre uzunluğundaki ‘Şifa senden ya şafi’ yazılı mahya açılmıştı. Yine belirlenen tema kapsamında pandemiye dikkat çekmek için ‘Sıhhat büyük nimet’ yazılı mahya açıldı.
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