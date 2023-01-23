Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim’ karşı yapılan saldırı sonrası TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, “Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan alçak saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz” açıklamasında bulundu.

İsveç’te aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Müslümanların kutsal kitabı Kuran-ı Kerim’e karşı yaptığı alçak saldırıya ilişkin TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Ergün Atalay, Uluslararası Sendikaları somut adımlar atmaya davet etti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay Uluslararası Sendikalara yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“21 Ocak Cumartesi günü aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Müslümanların kutsal kitabı Kuran-ı Kerim’e karşı yaptığı alçak saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz.

İsveç hükümeti bu aşağılık eylemi engellemekte sessiz kalmıştır. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında sessiz kalmasını doğru bulmuyoruz.

İslam karşıtı eylemler, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı kaygı verici boyutu gözler önüne sermektedir. Sadece İslam karşıtı eylemler değil, tüm Kutsal değerlere hakaret içeren eylemlere hiçbir zaman izin verilmemelidir. Çünkü bu bir nefret suçudur.

İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeler ile uluslararası sendikaları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz.”