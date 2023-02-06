Türk-İş ‘kriz masası’ oluşturacak

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Türk-İş Bölge ve İl Temsilcilerinin koordinasyonunda “kriz masası” oluşturulacağını bildirdi.

Türk-İş tarafından yapılan açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların acil ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde temini açısından Türk-İş Bölge ve İl Temsilcilerinin bölgedeki yardımlarının hayati öneme sahip olduğunu ifade edildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Depremin yol açtığı hasarın giderilmesi ve bölgede yaşayan yurttaşlarımızın acil ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde temini açısından, Türk-İş Bölge ve İl Temsilcilerinin koordinasyonunda “kriz masası” oluşturulması hayati öneme sahiptir. Konfederasyonumuz bünyesinde oluşturulan kriz yönetim merkezimize, gerekli bilgi ve taleplerin iletilmesiyle de merkezi bir koordinasyon sağlanacaktır. Arama kurtarma çalışmalarında, yetkili kurum ve kuruluşların talimatları çerçevesinde hareket edilmelidir. Gerek duyulduğunda, Konfederasyon üyesi sendikalarımız, şubelerimiz, işyeri temsilcilerimiz ve işçiler, doğal afetin yol açtığı yıkım ve tahribatın giderilmesi çalışmalarına aktif katılım sağlamalıdır.”