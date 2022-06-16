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Türk -İş Başkanı Ergün Atalay: "(Asgari ücret) Güzel müspet bir görüşme oldu Cumhurbaşkanı ’ben her şeyin farkındayım’ dedi. Bizim elimizdeki rakamlar onların elinde de var. Bakanımız çalışma yapıyor diye ifade etti. İnşallah önümüzdeki günlerde kamu

Türk -İş Başkanı Ergün Atalay: "(Asgari ücret) Güzel müspet bir görüşme oldu Cumhurbaşkanı ’ben her şeyin farkındayım’ dedi. Bizim elimizdeki rakamlar onların elinde de var. Bakanımız çalışma yapıyor diye ifade etti. İnşallah önümüzdeki günlerde kamuoyuna bilgi verirler."

Genel 16.06.2022, 20:35
Türk -İş Başkanı Ergün Atalay: "(Asgari ücret) Güzel müspet bir görüşme oldu Cumhurbaşkanı ’ben her şeyin farkındayım’ dedi. Bizim elimizdeki rakamlar onların elinde de var. Bakanımız çalışma yapıyor diye ifade etti. İnşallah önümüzdeki günlerde kamu

Türk -İş Başkanı Ergün Atalay: "(Asgari ücret) Güzel müspet bir görüşme oldu Cumhurbaşkanı ’ben her şeyin farkındayım’ dedi. Bizim elimizdeki rakamlar onların elinde de var. Bakanımız çalışma yapıyor diye ifade etti. İnşallah önümüzdeki günlerde kamuoyuna bilgi verirler."

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