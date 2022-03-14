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Türk iş adamı Kiev’de ücretsiz yemek dağıtıyor

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki restoranında ücretsiz yemek dağıtan Türk iş adamı Onur Hekim, "Benim buradan çıkıp gitmem doğru değildi çünkü ben 20 senedir burada yaşıyorum" dedi.

Genel 14.03.2022, 12:32
Türk iş adamı Kiev’de ücretsiz yemek dağıtıyor

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki restoranında ücretsiz yemek dağıtan Türk iş adamı Onur Hekim, "Benim buradan çıkıp gitmem doğru değildi çünkü ben 20 senedir burada yaşıyorum" dedi.

Rusya’nın Ukrayna saldırıları devam ederken, Ukraynalılar savaş nedeniyle ülkeyi terk ediyor. Ülkede kalan birçok kişi ise, bombardımanlardan korunmak için barınaklara, sığınaklara veya metro istasyonlarına sığındı. Ukrayna’da saldırılar sebebiyle temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşayan vatandaşlara, birçok yardımsever destek olurken o kişilerden biri de Kiev’deki restoranında ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek dağıtan Türk iş adamı Onur Hekim.

"Bu topraklara bastım, buranın havasını soludum ve bu insanlarla büyüdüm"

Yaklaşık 20 yıldır Ukrayna’da yaşadığını belirten ve saldırılar esnasında da ülkeden ayrılmayarak insanlara yardım etmeye devam eden Hekim, "Öncelikle herkese selamlar. Ben Onur, 38 yaşındayım ve 2002’den beri Ukrayna’da yaşıyorum. Savaşın başladığı ilk günlerde sokağa çıkma yasağı vardı. Zaten başta neler olduğunu anlayamadık. Sokağa çıkma yasağı başladığında evde otururken içimden şöyle bir şey geldi. Benim buradan çıkıp gitmem doğru değildi çünkü ben 20 senedir burada yaşıyorum. Bir nevi bu topraklarda büyüdüm diyebilirim. Şu an sahip olduğum her şeyi burada kazandım. Bu topraklara bastım, buranın havasını soludum ve bu insanlarla büyüdüm. Hiçbir zamanda kendimi yabancı olarak hissetmedim bana bunu hissettirmediler. Bu içimdeki hislerin bana aldırdığı karar şu oldu. Ne olursa olsun buradan son ana kadar çıkmamalıydım. Çıkmamama fikrimde burada kalıp macera yaşamak için değil, büyüdüğüm insanlara yardım etmek içindi. Bugün 13. gün ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Elimizden bu kadar geliyor. Sahibi olduğum restoranların mutfaklarında kalmış bütün ürünlerin ve stokların hepsini bir noktaya çekip arkasından sosyal medya hesaplarımdan bir çağrıda bulunarak yemek yapma kabiliyeti olan gönüllüleri restoranıma davet ettim. Çok büyük bir rağbet oldu. Fakat bunların içinden 15 kişi seçebildik çünkü şehir içinde ulaşım sıkıntısı var. Bizler, 28 Şubat itibari ile bu yardımları yapmaya başladık. Şu anda da ağırlıklı olarak ilk 6 gün 500-600 porsiyon yemek çıkartarak başladık. Son 7 günde buradaki gönüllü arkadaşlarla beraber şehirde dolaşıp marketlerde bulabildiğimiz bütün ürünleri kendi imkanlarımızla satın alarak yemek yapmaya devam ediyoruz. Son 7 günde 700-800 kişiye ulaştık" ifadelerine yer verdi.

"Gücümüzün yettiği kadar insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz"

Gönüllü bir ekip ile ihtiyacı olan insanlara ellerinden geldiğince yardım ulaştırdıklarını ifade eden Hekim, "Yardım ettiğimiz kişiler sığınaklarda kalmış, imkanı olmayan ya da ihtiyacı olan insanlar. Onun haricinde hastaneye sığınmış bayan ve çocuklar, şu an tedavi gören yaralılar, evlerinden çıkıp market ihtiyacını gideremeyecek insanlara da yardım ediyoruz. Şehirdeki market zincirlerinin yaklaşık yüzde 70’i kapalı. Var olanlar da konum itibari ile yakın olmayabiliyor. Bundan dolayı birçok insan evinden çıkıp bunları temin edemiyor. Biz onlara elimizden geldiği kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Burada gönüllü olarak çalışan arkadaşlarımızın hepsi daha önce burada çalışan personellerimiz değil. Bugün 13. günümüz ve 13 günde 35-40 kişilik gönüllü bir ekibimiz oluştu. Gelip 1-2 gün bize yardım edip gidenler de oldu. Bir çoğu da burada sürekli kalan insanlar. Biz şu anda elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunu da herhangi bir maddi imkan gözetmeden, herhangi bir çıkar düşünmeden tamamen manevi olarak kalpten yapıyoruz. Bir Türk olarak, Türk insanının dünyada nerede ne şekilde nasıl davranabileceğini, esasında dünyadaki en büyük gücün iyilik ve sevgi olduğunu, burada herkesin görmesi için elimden geldiği kadar da medya ve sosyal medya hesaplarıyla sesimizi duyurmaya çalışıyorum. Çünkü şu an dünyada bu düşünceye sahip belki gerçekten çok insan var ama seslerini çıkarmadıklarını biliyorum. Elimden geldiğince buna destek olmaya çalışıyorum. Buradan herkese selamlar. Görüşmek üzere" dedi.

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