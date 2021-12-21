banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Doğal gaz bağlantı ve hizmet bedellerine zam yapıldı
Doğal gaz bağlantı ve hizmet bedellerine zam yapıldı
Hamsi kayıplara karıştı!
Hamsi kayıplara karıştı!
Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi
Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi
TOGG’un logosu yerini aldı
TOGG’un logosu yerini aldı

Türk iç giyim markasından yurt dışına büyük açılım

Kadın İç Giyim, Ev Giyim, Plaj Giyim ve Çorap (KİEP) sektöründe yer alan en büyük 5 marka içinde Türkiye’nin en hızlı büyüyen Kadın İç Giyim perakende markası Suwen, dünya markası vizyonu ile Avrupa pazarına giriyor. Suwen Romanya’da ilk adımda 3 mağaza birden açıyor.

Genel 21.12.2021, 11:54
Türk iç giyim markasından yurt dışına büyük açılım

Kadın İç Giyim, Ev Giyim, Plaj Giyim ve Çorap (KİEP) sektöründe yer alan en büyük 5 marka içinde Türkiye’nin en hızlı büyüyen Kadın İç Giyim perakende markası Suwen, dünya markası vizyonu ile Avrupa pazarına giriyor. Suwen Romanya’da ilk adımda 3 mağaza birden açıyor.

Türkiye KİEP sektöründe faaliyet gösteren, 2016 ile 2020 arasında içinde bulunduğu pazarın ve modern organize kanalın üzerinde yıllık ortalama bileşik büyüme oranı yüzde 48,3 olan Suwen ihracat vizyonunu açıkladı. Halen yurtiçinde 37 şehirde 137 mağazası bulunan Suwen, gelecek 3 yıl içerisinde Türkiye ve yakın coğrafyalarda toplam 300 noktaya ulaşmayı ve bunun yüzde 20’ye yakınının Türkiye sınırları dışında olmasını planlıyor.

Suwen Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bolluk, Türkiye’den özgün, kendine güvenen ve Türk kadınını temsil eden bir dünya markası çıkarma vizyonu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Romanya’da yatırım yapmak ve mağaza açmak için uzun süredir hazırlık çalışmaları yürütüyorduk. Bu çalışmalarımızı tamamladık ve artık yatırımı gerçekleştiriyoruz. Başkent Bükreş’te açacağımız 3 mağaza ile yeni yılda Avrupa pazarına hızlı bir giriş yapıyoruz. Romanya pazarında 2 yıl içerisinde 15 noktaya ulaşacağımızı öngörüyoruz.

Romanya Avrupa Birliği’nin bir üyesi olarak gelişen, refah seviyesi yükselen bir ülke. Orta ve orta üst toplum kesimlerinin alım gücü artıyor. Bu ülkede ürünlerimiz için ciddi bir potansiyel görüyoruz. Bu kapsamda, markamızı Avrupa pazarına taşıma açısından önemli bir dönüm noktasını gerçekleştirdik.

Bugün Türkiye’de 137 mağazamız var. Gelecek 3 yıl içerisinde Türkiye ve yakın coğrafyalarda toplam 300 noktaya rahat bir biçimde ulaşacağımızı öngörüyoruz. Bunun yüzde 20’ye yakınının Türkiye sınırları dışında olmasını istiyoruz. Böylece gelirlerimizin en az yüzde 30’unun ihracat kaynaklı olmasını bekliyoruz.

Markamızın kökleri yaklaşık 30 yıl öncesine dayanan, uluslararası markalara yüksek kalitede iç giyim üretimi yapan ve yapmaya devam eden bir yerden geliyor. Bünyemizde bulunan geniş tasarım ve modelhane ekibi sayesinde Suwen’e özgün desenler, kaliteli malzemelerle buluşuyor ve teknik açıdan uluslararası markaların sunabildiği benzersiz ürünler hazırlıyoruz. Küresel ölçekte etkilerini yaşadığımız salgın hastalıkla tedarik zincirinin kırılmasının ülkemize ve markamıza yakın coğrafyamızda fırsatlar sunduğuna inanıyoruz.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen iç giyim perakende markası olarak benzer bir performansı sınırlarımızın ötesinde de gerçekleştireceğiz.”

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 17 28
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 17 24
12. Giresunspor 17 22
13. Gaziantep FK 17 22
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 17 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Valencia 18 28
8. Barcelona 17 27
9. Athletic Bilbao 18 24
10. Espanyol 18 23
11. Villarreal 17 22
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 17 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8