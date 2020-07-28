Türk hayırseverler, 52 ülkede çocuklara bayram yaptırdı
TÜRK HAYIRSEVERLER, 52 ÜLKEDE ÇOCUKLARA BAYRAM YAPTIRDI
Paylaşmak ve yardımın bir bütün olduğu Kurban Bayramı’nda Türk hayırseverlerin yardımları 52 ülkedeki mazlumlara iletiliyor, onlara ikinci bayram yaşatılıyor.
Türkiye’den hayırseverlerin kurbanları Türkiye ve 52 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kurban bedelinin 900 TL olarak belirlendiği kampanya kapsamında yurt içinde 81 ilde 114 bin 552 yetime, yurt dışında ise 26 ülkedeki 70 bin yetime ulaşılacak.
Ayırca İHH’nın bir diğer projesi olan Yetim Sponsorluk Sistemi’yle birlikte 51 ülkede 97 bin 456 yetimin aylık bakımı sağlanıyor. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, proje aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki ve Türkiye’deki yetimlere yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, BAYRAMLIK yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor.
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