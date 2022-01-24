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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: “Kıymetli hemşerilerim, ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın 08.00’e kadar durdurulmuştur”.
Türk Hava Yolları: "Olumsuz hava koşullarının İstanbul’da etkisini bir süre daha göstermesi bekleniyor. Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04.00
Türk Hava Yolları: "Olumsuz hava koşullarının İstanbul’da etkisini bir süre daha göstermesi bekleniyor. Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04.00’a kadar durdurma kararı aldık."
Genel 24.01.2022, 17:09
Türk Hava Yolları: "Olumsuz hava koşullarının İstanbul’da etkisini bir süre daha göstermesi bekleniyor. Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04.00’a kadar durdurma kararı aldık."