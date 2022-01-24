Türk Hava Yolları: "Olumsuz hava koşullarının İstanbul’da etkisini bir süre daha göstermesi bekleniyor. Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04.00’a kadar durdurma kararı aldık."