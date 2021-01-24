Türk gemisinde kaçırılanlardan biri olan Gökhan Burhan’ın Bilecik’teki evini hüzün kapladı

Gine açıklarında Türk gemisine korsan saldırısında kaçırılan 15 kişinin isimleri belli olurken, bunlardan birinin Bilecikli olduğu öğrenildi.

Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, Nijerya uyruklu silahlı korsanlar tarafından rehin alınmıştı. İlk belirlemelere göre, 19 kişilik mürettebattan 2 kişi öldürüldü, 15 kişi de kaçırılmıştı. Kaçırılan 15 kişiden biri Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde oturan 37 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Gökhan Burhan olduğu öğrenildi. Burhan’ın 2 ay önce işe başladığı ve elektrik ariza bakim onarım teknisyeni olduğu öğrenildi.

Öte yandan Gökhan Burhan’ın Pazaryeri ilçesi Yüzbaşı Mahallesi Bayram Akkoç Caddesi oturan eşi Nadire Burhan merakla gelecek iyi bir haberi bekliyor.