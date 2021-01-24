Türk gemisinde kaçırılan Gökhan Burhan’ın ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayırlı haberlerini bekliyor

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Türk gemisinde kaçırılanlardan biri olan Bilecikli Gökhan Burhan’ın evini ziyaret etti. Aile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayırlı haberlerini bekliyor ve devlete güveniyor.

Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, Nijerya uyruklu silahlı korsanlar tarafından rehin alınmıştı. İlk belirlemelere göre, 19 kişilik mürettebattan 2 kişi öldürüldü, 15 kişi de kaçırılmıştı. Kaçırılan 15 kişiden biri Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde oturan 37 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Gökhan Burhan olduğu öğrenildi. Bunun üzerine Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin acılı ailenin evine ziyaret etti. Gökhan Burhan’ın eşi ve annesi ile görüşen Başkan Tekin, “Gökhan kardeşimizden ve esir alınan diğer mürettebattan hayırlı haber bekliyoruz. Gökhan’ın annesi Aliye yengemiz ve eşi yeğenim Nadire’nin yanındayım. Üzüntü içinde olan anne ve eşi Nadire Buran Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan‘ın olaya el koyduğuna inandıklarını ve hayırlı haberlerini vereceklerini ümit ediyoruz devletimize güveniyoruz diyorlar” dedi.