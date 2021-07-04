Türk gastronomisi küresel marka olma yolunda

Son dönemde bünyesinden küresel ölçekte markalar çıkaran Türk yeme içme sektörü, planlı ve stratejik yatırımlarla istikrarlı büyümesini sürdürüyor.

Yeme-içme sektöründe küresel marka olma hedefiyle yola çıkan ‘Ferida’, yurt dışı yatırımlarının temelini İstanbul’un yeni buluşma noktası tarihi Fişekhane’den attı. Bu yatırımdaki öncelikli hedef, markayı gelecek yıl yurt dışına açmak.

Restoranın kurucuları Orhan-Semih Özbayrak, Türk yeme içme sektörünün 100 milyar liranın üstünde bir hacimsel büyüklüğe sahip olduğunu vurgulayarak, “Zor bir dönemde bu yatırımı gerçekleştirmiş olsak da sektöre olan inancımız tam. Pandemi çok özel bir durum. Sadece ülkemizde değil dünyada belirsizliğin hâkim olduğu bir dönemi geride bırakmak üzereyiz. Türk markaları, özellikle hazır giyim ve gıda perakendeciliği kapsamında son yıllarda yurt dışında başarılı işlere imza attılar. Bu bir anlamda hizmet ihracatı anlamına geliyor. Restoran işletmeciliği tamamen ekip işi. Servis, lezzet ve ambiyans sacayağından biri sağlam olmazsa marka pek uzun ömürlü olmuyor. Önümüzdeki yıl hedefimiz Londra’da ve Los Angeles’ta bir Türk yeme içme markasını dünyaya açmak. Türk gastronomisi hem şefleriyle hem de son dönemdeki yatırımlarla dünya markası olmayı hak ediyor” dedi.