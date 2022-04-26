banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Rusya'dan Google’a 500 milyon rublelik darbe!
Rusya'dan Google’a 500 milyon rublelik darbe!
Erdoğan Son Bilim Kurulu Toplantısı Sonrası önemli açıklamalar yapıyor (canlı)
Erdoğan Son Bilim Kurulu Toplantısı Sonrası önemli açıklamalar yapıyor (canlı)
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!

Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mevlüt Yüksel’den ABD Başkanı Biden’e tepki

Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mevlüt Yüksel, tarihin her döneminde insanlığa umut ışığı olan Türklerin şerefli geçmişinde ne soykırım ne de katliam bulunmadığını belirtti.

Genel 26.04.2022, 15:31 26.04.2022, 15:55
Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mevlüt Yüksel’den ABD Başkanı Biden’e tepki

Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mevlüt Yüksel, tarihin her döneminde insanlığa umut ışığı olan Türklerin şerefli geçmişinde ne soykırım ne de katliam bulunmadığını belirtti.

Her sene olduğu gibi bu 24 Nisan tarihinde de Ermeni diasporası, Ermenistan Hükümeti, Ermenistan kamuoyu ve onları destekleyen çevreler, sözde soykırım iddiaları ile gündem oluşturma çabası içerisine girdiğini dile getiren Doç. Dr. Mevlüt Yüksel, Yanıkdere Şehitliği anıtı önünde basın açıklaması yaptı.

Ermeni çetelerinin bölgede gerçekleştirdikleri katliamların; Atatürk Üniversitesi mensubu bilim insanlarınca 1986-1990 yılları arasında ve 2010 yılında yapılan bir dizi toplu mezar kazı çalışmalarıyla da dünya kamuoyunun bilgisine sunulduğunu dile getiren Doç. Dr. Mevlüt Yüksel, şunları söyledi:

“ABD Başkanı Biden’in uluslararası hukuka aykırı bir şekilde 24 Nisan’da Türkiye aleyhine kullandığı ifadeler, her geçen gün bölgede ve uluslararası politikada etkili bir güç olarak daha da büyüyen Türkiye için yok hükmündedir. Hiçbir yaptırım gücüne sahip değildir.

Bizler de Türk akademisyenleri olarak; ABD Başkanı Biden nezdinde, Türkiye’yi sözde soykırımla itham etmeye çalışan gerek dıştaki ve gerekse de içteki siyasetçilere seslenmek istiyor ve diyoruz ki; eğer bu yönde gerçek bir karar almak istiyorsanız, Ermeni terörünün 1890-1909, 1909-1915- 1918-1922, 1973-1985, 1991-1992 yılları arasındaki katliamlarını yahut EOKA mensubu Rumların 1974 yılında Kıbrıs Türklerine karşı yaptıkları mezalimleri ’soykırım’ olarak tanıyabilirsiniz. Tarihin her döneminde insanlığa umut ışığı olan Türklerin şerefli geçmişinde ne soykırım ne de katliam bulunmamaktadır. Medeniyet nurları taşıyan, parlak ve şanlı tarihiyle yüzleşmekten hiçbir zaman kaçınmayan Türk milleti, vicdanları taşlaşmış, elleri milyonlarca insanın kanıyla kirlenmiş, siyasi sicilleri bozuk yönetimlerin temsilcisi olanlardan ders alacak değildir. Diğer taraftan Gazi Meclisimiz TBMM’nin çatısı altında, Türkiye’yi ve Türkleri sözde soykırımla itham eden önergeyi gündeme taşıyan ve destekleyenleri de tarihi çarpıtma gayreti içerisinde gösterdikleri bu eylemlerinden ötürü, şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyoruz.”

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 26 Nisan 2022
İmsak 04:26
Güneş 06:02
Öğle 13:07
İkindi 16:55
Akşam 20:02
Yatsı 21:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
23°
açık