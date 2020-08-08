Türk ekipleri, Beyrut Limanı’ndaki arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor

AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE ve Kızılay’dan oluşan Türk heyeti, patlamanın meydana ggeldiği Beyrut’ta çalışmalarını sürdürüyor.

Lübnan’ı sarsan şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı’ndaki Türk heyeti, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu liderliğinde çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılayı, şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı’nda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.