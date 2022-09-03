Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan’dan Hilmi Daşdemir’e tepki

Türkiye Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Din ve eğitim hizmetini yürüten iki camiayı tahkir eden cüret ve lüzumsuzluğu engelleyememiş bir eğitim süreci kesinlikle sorgulanmalıdır" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Optimar Araştırma sahibi Hilmi Daşdemir’in katıldığı bir televizyon programında öğretmenler ve din görevlilerine yönelik sarf ettiği “İki meslek grubu ahlaklı olsa Türkiye bu durumda olmazdı, birisi din adamları diğeri de öğretmenler” sözlerini eleştirdi.

Açıklamasında bir eğitim probleminin var olduğunu dile getiren Geylan, "İki meslek grubu ahlaklı olsa Türkiye bu durumda olmazdı. Birisi din adamları diğeri de öğretmenler’ diyerek din ve eğitim hizmetini yürüten iki camiayı tahkir eden cüret ve lüzumsuzluğu engelleyememiş bir eğitim süreci kesinlikle sorgulanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün "Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakarlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır" sözünü hatırlatan Geylan, "Bu ifadeyi, öğretmen ve din adamlarına yönelik yapılan ‘ahlaksızlık’ ithamını tevil için kullanabilen zekaya hayran olmamak elde değil" notunu düştü.