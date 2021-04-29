Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Suudi Arabistan, Türk ve Türkiye düşmanlığına çocukların eğitimini de alet etmektedir"

Suudi Arabistan’da kapatılma kararı alınan Türk okulları hakkında konuşan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Bilindiği gibi daha önce de Türk mallarını resmi olmayan boykot kararı ile gündeme gelen Suudi Arabistan, görülüyor ki Türk ve Türkiye düşmanlığına çocukların eğitimini de alet etmektedir. Bölgemizde emperyalizmin projelerine yataklık eden Suud yönetiminin bu hasmane tasarrufu ya düzeltilmeli ya da mukabil ciddi inisiyatifler hayata geçirilmelidir” dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Suudi Arabistan yönetiminin başkent Riyad ve diğer vilayetlerde faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 8 Türk okulunu 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda kapatma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan yönetiminin uzun bir süredir Türkiye’ye yönelik iyi niyetli olmayan siyasi tavırlarının devam ettiğini belirten Geylan, bu adıma karşı hükümetin etkin tedbirler alması gerektiğini söyledi. Suudi Arabistan’da yaşayan çok sayıda öğrencinin mağduriyet yaşayacağını belirten Geylan, bu tutumun kabul edilemez olduğunu kaydetti. Ülkeler arasındaki sorunlar nedeniyle vatandaşların mağdur edilmemesi gerektiğinin altını çizen Geylan, şunları söyledi:

“Geçen yıl Mekke ve Medine’deki Türk okullarını kapatan Suud yönetimi, bu öğretim yılı sonunda 8 okulumuzu daha kapatma kararı almış. Suudi Arabistan’ın bir süredir ülkemize yönelik aldığı iyi niyetli olmayan siyasi tavırlarının devamı olarak gördüğümüz bu adıma karşı hükümetimizin etkin tedbirler almasını bekliyoruz. Bilindiği gibi daha önce de Türk mallarını resmi olmayan boykot kararı ile gündeme gelen Suudi Arabistan, görülüyor ki Türk ve Türkiye düşmanlığına çocukların eğitimini de alet etmektedir. Bölgemizde emperyalizmin projelerine yataklık eden Suud yönetiminin bu hasmane tasarrufu ya düzeltilmeli ya da mukabil ciddi inisiyatifler hayata geçirilmelidir.”