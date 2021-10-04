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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: “Memur enflasyon karşısında ezdirilmemeli"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, memurun enflasyon karşısında ezdirilmemesi gerektiğini söyledi.

Genel 04.10.2021, 23:24
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: “Memur enflasyon karşısında ezdirilmemeli"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, memurun enflasyon karşısında ezdirilmemesi gerektiğini söyledi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Eylül ayında açıklanan enflasyon oranının yüksek olduğunu ve memurun bu enflasyon rakamları karşısında ezdirilmemesi gerektiğini söyleyen Geylan, önümüzdeki haftalarda TBMM gündemine gelecek bütçe kanununda telafi istediklerini belirtti. “Eylül enflasyon rakamları açıklandı, yıllık enflasyon yüzde 19,58 oldu" diyen Geylan, Türkiye Kamu-Sen olarak enflasyon farkı yerine refah payı talep ettiklerini belirtti. Geylan, "Önümüzdeki haftalarda bütçe kanunu TBMM gündemine gelecek. Hükümetin Toplu Sözleşme’de eksik bıraktığı iyileştirmeyi 2022 bütçesini hazırlarken telafi etmesini ısrarla istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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