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Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan: “Nevruz, eğitim çalışanları aracılığıyla nesilden nesile aktarılacak”

Nevruz Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımlayan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Nevruz ateşinin bütünleştirici ruhu, eğitim çalışanları aracılığıyla nesilden nesile aktarılacak” dedi.

Genel 20.03.2022, 10:22
Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan: “Nevruz, eğitim çalışanları aracılığıyla nesilden nesile aktarılacak”

Nevruz Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımlayan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Nevruz ateşinin bütünleştirici ruhu, eğitim çalışanları aracılığıyla nesilden nesile aktarılacak” dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Nevruz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Nevruz Bayramı’nın, Türk milletinin köklü kültürel mirasının en güzide göstergelerinden biri olduğunu aktaran Geylan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk dünyasının her yanında aynı ülkü, inanç ve temennilerle karşılanan ve yaşanan Nevruz, uyanışın, dirilişin, baharın, birlik ve bütünlüğün gücünün, yeni günün bayramı olarak ezelden beri nesilden nesile aynı ruh ve heyecanla kutlanmaktadır. Türklerin ilk takvimi olan On İki Hayvanlı Türk Takvimi’ne, Büyük Selçuklu devlet adamı Nizammülmülk’ün hazırlattığı Celali Takvimi’ne göre 21 Mart yani Nevruz günü, yılbaşı olarak kabul edilir. Fakat Nevruz Türk milleti için yalnızca yeni bir döngüyü ifade etmez, Nevruz’u sadece yeni bir yılın başlangıcı olarak görmek, Nevruz’u sırf bir bahar bayramı olarak karşılamak doğru değildir. Türk milletinin kadim bayramlarından biri olan Nevruz, Türk yurdu Ergenekon’da sınırlarına sığmayan büyük Türk milletinin istiklal için, istikbal için yaktığı ateşle erittiği demir dağlardan çıkıp dört bir yana dağılmasının günüdür. O gün esareti reddeden, sınırlarına sığmayan bir milletin istiklal için, istikbal için yaktığı o kutlu ateşin ruhu nesilden nesile ulaşmış, büyük Türk milletinin ülküsü Altaylar’dan Tuna’ya, üç kıta yedi denize yayılmıştır. Ergenekon’daki Nevruz ateşi imgesi, Türk milletinin milli uyanışının simgesi, güzel yarınlara erişeceğinin müjdesi olmuştur. Nevruz bu bağlamda Türk milletinin miladıdır. Nevruz dirilişin, Nevruz birliğin, Nevruz dirliğin günüdür. Nevruz yeni umutlar ve heyecanlarla ileri atılmanın, kaynaşıp dirilmenin ve istikamet üzere gitmenin manasını taşır. Nevruz yeni günle yeniliklere, bolluk ve berekete ulaşıldığı, Türk milletinin güzide değerlerinin yaşatıldığı milli bir bayramıdır. Nevruz, her fırsatta devletimize ve milletimize meydan okuyan bölücü terör örgütü mensuplarının paçavralarıyla meydanlara inip hain emellerini sergiledikleri sahne olamaz. Nevruz etnik ayrışmalara, siyasi tartışmalara malzeme yapılamaz. Nevruz ayrıştırıp bölenlerle, ötekileştirenlerle, eli kanlı terör örgütleriyle anılamaz.”

“Nevruz ateşinin bütünleştirici ruhu eğitim çalışanları aracılığıyla nesilden nesile aktarılacak”

Nevruz’un bütünleştirici ruhunun eğitim çalışanları aracılığı ile hatırlanacağını belirten Geylan, “Türk milletinin milli hasletlerini koruyan, bu güzide kültür mirasının taşıyıcısı olan milletimizin her bir ferdi, inanıyoruz ki, Nevruz gibi kadim bir değerin manasının yitirilmesine fırsat vermeyecektir. Nevruz ateşinin o bütünleştirici kutlu ruhu özellikle eğitim çalışanlarımız aracılığıyla nesilden nesile aktarılacak, çocuklarımızla birlikte Türklüğün diğer kadim değerleriyle birlikte yaşayacaktır. Türklerin Yeni Gün, Yeni Yıl, Yeni Hayat, Yılbaşı, Yaz Başı, Baş Bahar, Bahar Bayramı, Nevruz, Novruz, Noynuz, Sultan Nevruz, Gün Dönümü, Kurtuluş Günü gibi farklı coğrafyalarda farklı adlandırmalarla andığı, kutladığı Nevruz Bayramı’mızın, tarihin derinliklerinden bugüne, aynı ruh ve heyecanla bugün de yakılan her ateşle yine Türk milletinin esenliğine, bolluk ve bereketine, huzuruna, sevinç ve neşe içinde müreffeh yarınlara erişmesine bir muştu olmasını temenni ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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