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Türk Eğitim-Sen, Ahi Evran’ın 800. doğum yıldönümü anısına çalıştay düzenledi

Türk Eğitim-Sen, UNESCO Milli Komisyonu’nun desteğiyle Ahi Evran’ın doğumunun 800. doğum yıldönümü anısına “2023’e Doğru Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı” düzenledi.

Genel 17.02.2021, 13:22
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Türk Eğitim-Sen, Ahi Evran’ın 800. doğum yıldönümü anısına çalıştay düzenledi

Türk Eğitim-Sen, UNESCO Milli Komisyonu’nun desteğiyle Ahi Evran’ın doğumunun 800. doğum yıldönümü anısına “2023’e Doğru Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı” düzenledi.

Türk Eğitim-Sen, Ahi Evran’ın 800. doğum yıldönümü anısına “2023’e Doğru Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı” düzenledi. Çalıştaya UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz ve Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu telekonferans yöntemi ile katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Anadolu’da bin yıldır süregelen milli varlığımızın kökleşmesinde çok önemli bir etken olmuştur Ahilik teşkilatı. Biz hem Ahilik teşkilatını hatırlamak hem Ahi Evran’ı anmak hem de Ahi Eran’ın ruhu, anlayışı, felsefesi ile ülkemizdeki meslek eğitiminin ve teknik eğitimin gelişmesi noktasında bir katkımız olsun inancıyla bu çalıştayı düzenliyoruz” dedi.

“Meslek lisesi memleket meselesi“

Teknik ve mesleki eğitimin önemini hatırlatan Geylan, “Her önüne gelen ‘Meslek lisesi memleket meselesi’ cümlesini kullanır ama maalesef yıllardır mesleki ve teknik eğitim ihmal edilir. Milli Eğitim Bakanlığına Ziya Selçuk’un atanması ile mesleki ve teknik eğitime biraz daha önem verildi. Yine de bazı şeylerin daha önce şahit olduğumuz gibi yazıda kalmamasını diliyoruz. Hep söyleriz yerli ve milli ekonomi için yerli ve milli üretim lazım. Üretim için de nitelikli insan gücü yetiştirmek lazım. Nitelikli insan gücü, iyi planlanmış mesleki ve teknik eğitimle yetişecek. Biz bu yüzden teknik ve mesleki eğitimi milli mesele olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Pandemide 100 milyonun üzerinde maske ürettik”

Meslek liselerinin öneminin pandemi döneminde daha da iyi anlaşıldığını dile getiren Geylan, “Pandemide vatandaşlar mesleki eğitimi ve teknik eğitimi fark etti. Pandemide 100 milyonun üzerinde maske ürettik. Salgının ilk günlerinde koca koca ülkeler birbirlerinin maskesini çalıyordu. Türkiye’de mesleki liselerimiz 100 binin üzerinde maske üretti, dezenfektan ürünleri üretti, solunum cihazları üretti. Herkesin pandemiden korktuğu günlerde mesleki ve teknik liseler milletimizin mücadelesinde bizimde katkımız olsun inancıyla sahada çalıştınız ve inanılmaz şeyler başardınız” diye konuştu.

“13 şehit verdiğimiz gün dahi kahrolsun PKK diyemeyen sözde aydınları, sözde siyasetçileri esefle kınıyorum”

Gara operasyonunda şehit olan askerlerin ve haince şehit edilen 13 vatandaşın ailelerine başsağlığı dileyen Geylan, “13 şehit verdiğimiz gün dahi kahrolsun PKK diyemeyen sözde aydınları, sözde siyasetçileri, sözde sendikaları, sözde sivil toplum kuruluşlarını esefle kınıyorum. Biz Eğitim-Sen olarak terörle mücadelede sonuna kadar devletimizin yanındayız” dedi.

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