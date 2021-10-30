Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal: “DİB laiklik ilkesi doğrultusunda İslam’ı anlatan bir kurumdur”

Türk Diyanet Vakıf-Sen Karabük-Bartın Şubesi 7. Olağan Genel Kurulunda konuşan Genel Başkan Nuri Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığının laiklik ilkesi doğrultusunda her kesimin hocası olarak İslam’ı anlatan kurum olduğunu belirtti.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Karabük - Bartın Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu Karabük Belediyesi Nikah ve Konferans Salonunda yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından başlayan toplantının açılışında konuşan Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Türkiye Kamu-Sen’in bir geçmişi, mazisi olduğunu aktararak, “Günü en iyi şekilde anlayan analiz eden ve kavrayan bir yapısı vardır. Bunun yanında yarınlarımız, hedeflerimiz ve projelerimiz vardır. Kurulduğu ilk gün bizim ilkemiz önce ülkemiz anlayışı ile kurulurken kendisine bir hedef koymuştur. Türkiye Kamu-Sen vefalı sendikaları sendikacılığı bir amaç olarak değil, bir araç olarak görür” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığına ve çalışanlarına çeşitli kesimlerden bazı saldırılar olduğunu belirten Ünal, “Gerçekten zor bir iş yapıyoruz. Önce diyanet personeli olmak ve bu milletin önünde olmak kaydıyla zor bir iş yapıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve çalışanlarına çeşitli kesimlerden bazı saldırılar olduğunu, özellikle sosyal medya vasıtasıyla şahit oluyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız 3 Mart 1924 tarihinde bu devletin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş ve bizlere emanet edilmiş. Ülkemizin en güzide kurumlarından biridir. Diyanet İşleri Başkanlığımız herkesin kurumudur. Bir kesimin kurumu değildir. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığımız laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında yani her kesimin hocası olarak bu millete yüce din İslam’ı anlatan bir kurumdur” dedi.

Yanlışları düzgün bir üslupla, kırmadan, dökmeden ve yıkmadan söylemeye devam edeceklerini ifade eden Ünal, “Çünkü şunu biliyoruz. İçimizde ve dışımızda bu ülkenin, milletin, devleti ve bu ülkeyi yöneten iradenin bir sürü düşmanı var. Bizi boğmaya çalışıyorlar. 10 tane kendini bilmez adam çıktı. Buradaki bir mahkemenin işine karışıyorlar. Allaha şükürler olsun bu ülkeyi yöneten irade de o dik duruşu ile bunu bertaraf etti. Bu da önemli bir gelişme. Bizim bir olmakta, beraber, diri olmaktan başka şansımız yok” diye konuştu.

Konuşmanın ardından tek liste girilen seçimde mevcut başkan Nihat Kaplan, yeniden seçildi.