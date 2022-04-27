Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkeler “TÜRK-AY”ı kurdu

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Türk Devleti Teşkilatı üyesi ülkelerin yetkilileriyle Dolmabahçe Sarayı’nda bir araya geldi. Programa Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Farhad Abdullayev, Kırgızistan Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Karybek Duisheev, Özbekistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Mirza Ulugbek Abdusalomov ve Kazakistan Anayasa Konseyi Başkanı Kairat Mami de internet üzerinden katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin Anayasa Başkanları iş birliği metnine imza attı.

“Uluslararası camiaya çok önemli yeni bir organizasyon eklenmiş olacaktır”

Düzenlenen imza töreninde konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, “Bu imzalarla birlikte Türk Devletleri Teşkilatı Üyeleri Anayasa Yargısı Konferansı kısa adıyla “TÜRK-AY” Türk Anayasa Yargısı kurulmuş oldu. Bütün ülkeler için, Türk dünyası için Anayasa Mahkemelerimiz ve Anayasa Konseyi için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu tarihi günde bu tarihi mekanda Dolmabahçe Sarayı’nda bu önemli organizasyonun kuruluşuna imza attığımız için Türk Anayasa Mahkemesi adına ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Eminim bu imzayla birlikte başlayan süreç ülkelerimizin halkları arasında, devletleri arasında ve o devletin Anayasa Mahkemeleri gibi kurumları arasındaki ilişkileri de bugün olduğundan çok daha güçlü bir noktaya taşıyacaktır. Bu konferans bünyesinde yapacağımız faaliyetlerle Anayasa Yargısı alanında kazandığımız bilgiyi, tecrübeyi ve bilgi birikimini paylaşma imkanı olacaktır. Uluslararası camiaya bu anlamda çok önemli yeni bir organizasyon eklenmiş olacaktır. Hem Anayasa Yargısı dünyasına hayırlı olsun, hem mahkemelerimize hayırlı olsun. Bundan sonraki süreçte tüzük çalışmalarımız devam edecek. Biz bir taslak tüzük hazırlığı yapıp sizlere ileteceğiz. Onun üzerinde daha sonra tekrar değerlendireceğiz. Bu tüzüğe son halini vereceğiz, böylece Anayasa Yargısı dünyasına yeni bir konferans kazandırmış olacağız. Tekrar hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.