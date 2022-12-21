Türk Devletleri Teşkilatı diasporadan sorumlu kurum başkanları Bakü’de bir araya geldi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Diaspora İşlerinden Sorumlu Kurum Başkanları Forumu, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirildi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Diaspora İşlerinden Sorumlu Kurum Başkanları Forumu, Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuat Muradov’un ev sahipliğinde Bakü’de düzenlendi. Foruma YTB Başkanı Abdullah Eren, Özbekistan Bakanlar Kuruluna bağlı Milletlerarası İlişkiler ve Yabancı Ülkelerle Dostane İlişkiler Komitesi Başkanı Rustam Kurbanov, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Devlet Dili ve Dil Politikası Ulusal Komisyon Başkanı Kanıbek Osmonaliev katıldı.

YTB Başkanı Eren, programda yaptığı konuşmada YTB’nin Türk Devletleri Diaspora Çalışma Grubu’nda Türkiye’yi temsilen bulunduğunu aktardı. Türk diasporasının bulunduğu ülkelerde muhataplarına yönelik tecrübe paylaşım programları gerçekleştirdiklerini anlatan Eren, farklı ülkelerde yaşayan soydaşlarının kaynaşmasını teşvik ettiklerini belirtti. Eren, Türk diasporasının çeşitli saldırılarla da yüzleştiğini ifade ederek, son yıllarda yaşanan ırkçılık kaynaklı olaylara dikkat çekti. Yabancı düşmanlığı ve özellikle Müslüman karşıtlığının müşterek gündemler olarak karşılarına çıktığını belirten Eren, “Biz YTB olarak her sene vatandaşlarımıza yapılan saldırıları raporluyoruz ve ilgili ülkelerle uluslararası kurumların istifadesine sunuyoruz” dedi.

"44 günlük savaşta Türk dünyası diasporasının iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu gördük"

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eren, diasporalar arası iş birliğini daha da güçlendirmek istediklerini kaydetti. Eren, “44 günlük savaşta Türk dünyası diasporasının iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Azerbaycan ve Türkiye’nin diaspora kurumları yurt dışında çok yakın çalıştı. Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi dezenformasyonla önemli mücadelede bulundu, biz de onlara elimizden geldiğince destek olduk. Her zaman ‘iki devlet, tek millet’ ve ‘tek milletin iki diasporası olmaz’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

Forum çerçevesinde YTB ile Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi arasında imzalanan mutabakat zaptının genişletilmiş hali de yeniden imzalandı.