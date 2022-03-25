Türk Devletleri Teşkilatı diaspora kurumları YTB’nin ev sahipliğinde toplanıyor

Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülke diasporaları, sekiz yıl sonra Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) ev sahipliğinde yeniden buluşuyor.

YTB’nin koordinesinde sekiz yıl sonra Türk Devletleri Teşkilatı üye ülke diasporaları yeniden buluşuyor. Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) 2. Diaspora Forumu, 2. Kurumlararası Tecrübe Paylaşımı Programı ve Nevruz etkinlikleri 28-30 Mart tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirilecek. YTB kurulduğu günden bu yana Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’a yönelik eğitim, gençlik, ulaşım, sağlık, ekonomi, adalet, akademi ve kültürel alanlarda 105 proje hayata geçirildi.

YTB ile Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi iş birliğinde 10 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen toplantıyla da iki ülke diaspora teşkilatlarının karşılaştıkları sorunlar, çözüm önerileri ve iş birliği mekanizmaları masaya yatırılmıştı.