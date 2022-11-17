Türk çift, Türk bayrağını Kore Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı’na teslim etti

Türkiye’den yola çıkıp altı aydır bisikletleriyle dünyayı dolaşan, ’Dünyaperestiz’ adıyla bilinen Yasemin ve Murat çifti, 6 bin kilometre boyunca taşıdıkları Türk bayrağını, Kore Savaşı’nda hayatlarını kaybeden Türk askerleri anısına Kore Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı’na teslim etti.

Türkiye’den 15 Mayıs 2022’de bisikletleriyle yola çıkan ve sosyal medyada ’Dünyaperestiz’ adıyla bilinen çift, altı ayın sonunda 6 bin kilometre pedal çevirerek Güney Kore’nin Busan şehrine ulaştı. Busan’da yer alan Kore Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı’na gelen çift, Kore Savaşı’nda hayatını kaybeden 462 Türk askerinin mezarlarını ziyaret ederek 6 bin kilometre boyunca taşıdıkları Türk bayrağını görevlilere teslim etti.

Busan’da, 1950-1953 yılları arasında Kore Savaşı’nda hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler askerleri için yaptırılan anıtsal mezarlık içinde yer alan, 462 Türk askerinin defnedildiği Türk Şehitliği’ne bayrağı teslim ettikten sonra açıklama yapan Dünyaperestiz çifti, “Ülkemizden binlerce kilometre öteye gelen Mehmetçik, Kore’nin özgürlüğü ve demokrasisi için canlarını bu topraklara armağan etmişler. Biz de bisikletlerimizle çıktığımız Asya yolculuğunda taşıdığımız bayrağımızı, şehitlerimize armağan etmek için binlerce kilometredir pedal çeviriyoruz. Bugün hüzünlü ama gururluyuz. Uğradığımız her şehirde bayrağımızı gören ve Türkiye’den geldiğimizi duyan Koreliler bize kardeşçe yaklaşıyor. Korelilerin söylediği ilk şey, ’Türkiye bizim kardeş ülkemiz’ oluyor. Burada Türkiye’yi ve Türkleri çok seviyorlar. Bu sevginin ve kardeşliğin tohumlarını Kore’de hayatını kaybeden 724 Türk askeri ve gazilerimiz atmıştır. Biz de şehitlerimize saygılarımızı sunmak için buradayız" dedi.

Sosyal medyada Dünyaperestiz hesabında yolculuklarını paylaşan Yasemin ve Murat çifti; Türkiye, İran, Gürcistan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’ı geçerek Güney Kore’ye ulaştı. Seyahatlerine Japonya ve Güneydoğu Asya’da devam edecek olan Dünyaperestiz, Türk bayrağını birçok ülkeye bisikletleriyle taşıyacak.