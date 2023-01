Türk çift, el işi bileklik satarak 25 günde 3 ülke gezdi

Türkiye’den otostop çekerek yollara düşen Türk çift, el işi bileklik satarak 25 günde Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova’yı turladı.

İstanbul’da dünyaevine girdikten sonra otostop çekerek Türkiye’yi gezen Hamit-Özlem Akın çifti, otostop yoluyla bu kez rotayı yurt dışına çevirdi. Balkanlar’da otostop çekerek Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’u gezip, Kosova’ya geçen Türk çift, ihtiyaçlarını da el işi kolye satarak karşılıyor. Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Prizren’de 1 haftadır bulunduklarını belirten genç çift, Osmanlı döneminden kalma tarihi Taşköprü önünde açtıkları tezgahta bileklik satıyor. Son 25 günde 3 ülke gezen çiftin bir sonraki durağı ise Karadağ.

"Sosyal medyada ismimiz ’evli barksız’, evlendiğimiz gün yola çıktık"

Geçimlerini bilekli satarak sağladıklarını ifade eden Hamit Akın, "Bölgede otostopla geziyoruz. Geçimimizi bileklik satarak sağlıyoruz. Türkiye’de 4 yıldır seyahat ediyoruz, aslında 4 yıldır yollardayız biz. İlk 2 yılını bisikletle gezdik, son 2 yılını da otostopla devam ettik, bisiklet bizi kısıtladı. Türkiye’den bir gelir kaynağımız olmadığı için gittiğimiz yerlerde sokakta tezgah açıp bileklik satarak geçimimizi sağlıyoruz. Aslında çoğu gezgin de bu şekilde geziyor ilk etapta. Sosyal medyaya da biz daha yeni başlayabildik, Instagram ve Youtube’ta 1-2 aydır varız. Bizim sosyal medyada ismimiz de ‘evli barksız’ bu arada. Evlendiğimiz gün yola çıktık. Mobilyacı gezmek yerine dünyayı gezmeye karar verdik. Attık kendimizi yollara, 4 senedir geziyoruz” diye konuştu.

“Kosova’dan sonra Karadağ’a geçeceğiz”

Farklı kültürlere tanıklık etiklerini söyleyen Hamit Akın, “Farklı insanlarla tanışıyoruz, bu bizim için bayağı güzel bir şey. Yolda parayla satın alamayacağımız deneyimler elde ediyoruz. O yüzden de yolda olmayı tercih ediyoruz. Şimdilik bir dönüş planımız yok. Ama ileride ne olur bilmiyorum, böyle gittiği yere kadar gezmeyi düşünüyoruz. Kosova’dan sonra Karadağ’a geçeceğiz. Karadağ’dan sonra da Bosna Hersek’e doğru gitmeyi düşünüyoruz. Buralara gelmişken bütün Balkanlar’ı rahat rahat, sindire sindire gezmeyi düşünüyoruz. Otostopla geziyoruz. Bir de bizim zaman sıkıntımız olmadığı için gittiğimiz yerde çok uzun süre kalabiliyoruz. Planlı gelmedik. Mesela arkadaşlarımız Prizren’e geliyor, 2-3 gün durabiliyor en fazla. Biz buraya geldik, bir planımız yoktu 1 haftadır Prizren’deyiz. Yani keyfimiz yerindeyse oradan uzaklaşmıyoruz, kalıyoruz uzun süre. Balkanlar’ı da böyle sindire sindire gezeceğiz yani. Bir acelemiz olmadığı için uzun süre kalırız burada" ifadelerini kullandı.

“Sürekli Prizren halkı bizi bir yere götürüyor. Bize gerçekten çok iyi sahip çıkıyorlar”

Hamit Akın, “Prizren’de çok fazla Türk nüfusu olduğu için bizi çok iyi karşılıyorlar. Yani bizi böyle bir emanetmiş gibi görüyorlar. Buraya geldiklerinde, Türk olduğumuzu duyduklarında ‘Hemen tezgahı kapatın yemeğe gidiyoruz, hadi eve gidiyoruz’. Rahat rahat satış yapamadık aslında. Çünkü sürekli Prizren halkı bizi bir yere götürüyor. Biri kahveye, biri çaya götürüyor. Buradaki dernekler olsun, bize gerçekten çok iyi sahip çıkıyorlar. Biz de bileklik satıyoruz, onlarla sohbet ediyoruz, akşamları ziyaret ediyoruz, Osmanlı dönemini anlatıyorlar. Bizim için çok kıymetli. Daha önce hiç bilmediğimiz şeyleri öğreniyoruz. Prizren halkı bu konuda gayet iyi yani, bizi çok iyi karşıladılar. Buradan çok teşekkür ederim onlara" şeklinde konuştu.

“Yolda çok zorlu bir durumla karşılaşmıyoruz”

Özlem Akın ise, “Mobilyacı gezmek yerine dünyayı gezmeye karar verdik. Bu bizim için çok kolay aslında. İnsanlar çok soruyor nasıl yaptınız zor olmuyor mu yoldayken diye. O istek ve arzu varken özellikle her şeyi deneyimlememe ve tecrübe isteği olduğu için hiçbir şekilde bir zorluğunu yaşamıyorum aslında. Çünkü deneyimledikçe, tecrübe ettikçe iyi ki bu yoldayım diyorum, birlikte hatta bunu söylüyoruz. O yüzden çok fazla bir zorluk yok bizim için şu an. Özellikle bana çok soruyor insanlar, bir kadın olarak yolda ne gibi zorluklar çekiyorsun diye. Ama o hissiyatı şu an ne desem anlatamam. Yolda çok zorlu bir durumla karşılaşmıyoruz, bilmiyorum belki iyi enerjimizden kaynaklı belki de” diye konuştu.

“Evlenmeden önce bu hayalimizi söylediğimizde bize karşı çıkmışlardı”

Ailesiyle irtibat halinde olduğunu söyleyen Özlem Akın, “Onların şu an geldikleri konum beni çok mutlu ediyor yani gurur duyuyorum. Çünkü şöyle biz evlenmeden önce bu hayalimizi biz neredeysek onlar da çadırlarını alıp yanımıza gelmeye başladılar. Şu an babam karavan yapıp Türkiye’yi gezmeyi düşünüyor, o yüzden çok gurur duyuyorum. Hatta babam, bana rağmen direndiğin için teşekkür ederim, o yüzden senle gurur duyuyorum, der” ifadelerini kullandı.

Prizren halkından bahseden Özlem Akın, “İnanılmaz bir yardımseverlik ve inanılmaz bir ilgi var. Bu benim çok hoşuma gitti. En uzun zaten Prizren’de kaldık. Burada insanlar şöyle, normalde biz bilezik satıyoruz ama insanlar burada destek olmak amaçlı geliyorlar yanımıza. Bileklik almaktan ziyade daha çok destek oluyorlar. İnsanlar çok aşırı ilgili, samimi. Normalde iki gün diye geldik ama şu an bir hafta oldu. İnsanlar çok güzel, çok güzel karşılıyorlar” dedi.