Türk Böbrek Vakfı’ndan İHA muhabirine özel teşekkür plaketi

Türk Böbrek Vakfı (TBV) tarafından bu yıl altıncı kez düzenlenen Medya Ödülleri’nde İHA Özel Haber Muhabiri Hasibe Karadağ TBV özel teşekkür plaketine layık görüldü.

Türk Böbrek Vakfı (TBV) tarafından bu yıl altıncı kez düzenlenen Medya Ödülleri’nin kazanları belli oldu. 6. Medya Ödülleri’nde “Covid yoğun bakımında ECMO arıza yaptı, doktorların 2 saatlik elle mücadelesi hayat kurtardı, Korona Virüsle Mücadelede İlaç Hamlesi: Faz- 2 Çalışması Tamamlandı” gibi sağlık alanında birçok başarılı habere imza atan İHA Özel Haber Muhabiri Hasibe Karadağ ‘Özel Teşekkür Plaketi’ne, ’Cerrahpaşa’nın Nimet ablası 74 yaşında tıp fakültesinden mezun oldu’ konulu haberiyle Türkiye Gazetesi’nden Ziyneti Kocabıyık ödüle layık görüldü. Sağlık alanında toplumun bilinçlendirilmesi, farkındalığın artırılması, kamu ve özel sağlık kuruluşlarınca sunulan hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla verilen ödüller, 21 Kasım Pazartesi günü düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. TBV Başkanı Timur Erk başkanlığındaki jüri komitesinde Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Prof. Dr. Cemal İbiş, Prof. Dr. Mustafa Akıncı, Prof. Dr. Aydın Türkmen, Prof. Dr. Tevfik Ecder, Ender Merter, Sedat Toktürk, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş ve gazeteci Mesude Erşan yer aldı. Haberler, yazılı ve görsel basın, radyo, belgesel, haber ajansı ve internet medyası kategorilerinde haber- araştırma, röportaj, yazı dizisi-konu ve vaka-inceleme alanlarında incelendi. Ayrıca, geçen yıllarda hayatını kaybeden, sağlık haberciliğinin önemli isimlerinden Tülay Karabağ anısına "özel haber" kategorisi belirlendi.

Ödüle layık görülen isimler;

TBV Yönetim Kurulu tarafından toplumda sağlık bilincinin gelişmesine yönelik yaptığı haberler ile İhlas Haber Ajansı Özel Haber Muhabiri Hasibe Karadağ’a TBV özel teşekkür plaketi takdim edilmesine karar verilirken, ödül alanlar arasında ’Cerrahpaşa’nın Nimet ablası 74 yaşında tıp fakültesinden mezun oldu’ konulu haberiyle Türkiye Gazetesi’nden Ziyneti Kocabıyık, Sabah Gazetesi’nden Gül Kireklo, NTV’den Melike Şahin, TV Net’ten Asuman Uğur, TRT’den Fatma Demir Turgut, Haberturk.com’dan Demet Demirkır Önal gibi isimler yer aldı.