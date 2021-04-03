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Turistlerin kafe önünde sipariş kuyruğu

Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından Taksim Meydanı turistlere kaldı. Bazı turistler de kafe önünde sipariş kuyruğu oluşturduğu görüldü.

Genel 03.04.2021, 11:49
Turistlerin kafe önünde sipariş kuyruğu

Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından Taksim Meydanı turistlere kaldı. Bazı turistler de kafe önünde sipariş kuyruğu oluşturduğu görüldü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, kırmızı kategorideki 58 şehirde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dün akşamı saat 21.00’de başlamıştı. Kısıtlama nedeniyle bugün Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen turistler, İstiklal Caddesi’nde gezdi. Bazı turistler de kafe önünde sipariş kuyruğu oluşturdu. 56 saatlik sürecek olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı pazartesi sabah 05.00’te sona erecek.
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