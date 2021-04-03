banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar ne olacak sorusu yanıt arıyor?
Dolar ne olacak sorusu yanıt arıyor?
Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı!
Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Kripto piyasasının toplam değeri rekor kırdı
Kripto piyasasının toplam değeri rekor kırdı

Turistlere kalan Taksim Meydanı havadan görüntülendi

Korona virüs tedbirleri kapsamında, kırmızı kategorideki 58 şehirde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Cuma akşamı 21.00’de başladı. Kısıtlama nedeniyle turistlere kalan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi drone ile havadan görüntülendi.

Genel 03.04.2021, 13:13
1
Turistlere kalan Taksim Meydanı havadan görüntülendi

Korona virüs tedbirleri kapsamında, kırmızı kategorideki 58 şehirde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Cuma akşamı 21.00’de başladı. Kısıtlama nedeniyle turistlere kalan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kırmızı kategoride bulunan 58 şehirde dün akşam 21.00’den itibaren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Normalleşme takvimine göre çok yüksek riskli iller arasında olan İstanbul’da kısıtlama saatleri cuma günü akşam 21.00 itibaren Pazartesi sabahı 05.00’e kadar oldu. Kısıtlamalı başlayan cumartesi gününde ise boş kalan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi drone ile havadan görüntülendi.
Yorumlar (0)
16°
açık