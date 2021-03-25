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Turgutlu’da kar yağışı etkili oluyor

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde bu yana kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. İlçenin yüksek kesimlerde kar şiddetini arttırırken köyler beyaz örtüyle kaplandı. Köy yollarında bir olumsuzluk yaşanmaması için belediye ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürürken baharla birlikte çiçek açan meyve ağaçları da karla kaplandı.

Genel 25.03.2021, 12:56
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Turgutlu’da kar yağışı etkili oluyor

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde bu yana kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. İlçenin yüksek kesimlerde kar şiddetini arttırırken köyler beyaz örtüyle kaplandı. Köy yollarında bir olumsuzluk yaşanmaması için belediye ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürürken baharla birlikte çiçek açan meyve ağaçları da karla kaplandı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde bu yana etkili olan kar yağışı ilçenin merkezinde de ara ara etkili olmaya devam ediyor. Turgutlu’nun yüksek kesimleri ise tamamen beyaza büründü. Kar yağışı yüksek kesimlerde devam ederken köyler beyaz bir örtüyle kaplandı. Çiçek açan ağaçlar da kar altında kalırken ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Yağışın etkili olduğu yerlerde köy yolları kapanmazken ekipler her türlü olumsuzluğa karşı teyakkuz halinde bulunurken çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.
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