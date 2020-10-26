Türbeye elektrik kablosu çekerken ormanlık alana yuvarlandı
KOCAELİ’NİN GÖLCÜK İLÇESİNDE TÜRBEYE ELEKTRİK BAĞLANTISI YAPMAYA ÇALIŞIRKEN MERDİVENDE DENGESİNİ KAYBEDEN ŞAHIS ORMANLIK ALANA YUVARLANDI. AYAĞI KIRILAN ŞAHIS İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde türbeye elektrik bağlantısı yapmaya çalışırken merdivende dengesini kaybeden şahıs ormanlık alana yuvarlandı. Ayağı kırılan şahıs itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay sabah saatlerinde Gölcük Örcün köyü’nde bulunan tarihi Sultan Baba türbesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre türbenin elektrik kablo bağlantısı yapmaya çalışan elektrik ustası Adnan B., tırmandığı merdivenin devrilmesi sonucunda düşerek türbe altındaki ormanlık alana yuvarlandı. Düşme sonucu sağ bacağında kırık oluşan Adnan B. Hareket edemeyince ormanlık alanda mahsur kaldı.
Adnan B.’nin yardım istediğini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince düştüğü ormanlık alandan kurtarılan Adnan B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
|İmsak
|05:56
|Güneş
|07:21
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:15
|Yatsı
|19:35
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Kasımpaşa
|6
|8
|6. Antalyaspor
|6
|8
|7. Malatyaspor
|6
|8
|8. Göztepe
|6
|7
|9. Erzurumspor
|5
|7
|10. Sivasspor
|4
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Gaziantep FK
|6
|7
|13. Hatayspor
|4
|7
|14. Konyaspor
|5
|6
|15. Kayserispor
|5
|6
|16. Çaykur Rizespor
|5
|5
|17. Trabzonspor
|6
|5
|18. Denizlispor
|5
|5
|19. Beşiktaş
|4
|4
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Bursaspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|7
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Eskişehirspor
|7
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3