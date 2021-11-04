Tüpraş’tan 9 ayda 888 milyon liralık yatırım, 20 milyon ton satış

İSTANBUL (AA) - Tüpraş, 2021 yılının ilk 9 ayında yüzde 55’i sürdürülebilirlik hedefine yönelik olmak üzere toplam 888 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirirken, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 96'lık kapasite kullanım oranına ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş 2021 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Tüpraş, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 96’lık kapasite kullanımıyla 6,9 milyon ton üretim ve 8 milyon ton satış gerçekleştirdi. Tüpraş’ın üçüncü çeyrek cirosu 41 milyar TL olarak gerçekleşirken, 9 aylık toplam cirosu 95 milyar TL oldu.

Modernizasyon ve enerji verimliliğine yönelik yatırımlarını sürdüren Tüpraş, 2021 yılının ilk dokuz ayında da yüzde 55’i sürdürülebilirlik hedefine yönelik olmak üzere toplam 888 milyon TL’lik yatırım harcaması gerçekleştirdi. Şirket, ayrıca söz konusu dönemde 20 milyon tonluk satış yaptı.

Yılın üçüncü üç aylık döneminde, OPEC+ ülkelerinin arz kontrolü konusundaki kararlı tutumları ve petrol ürünlerine olan talebin artmaya devam etmesiyle yükselen Brent ham petrol fiyatı, haziran ayı sonu itibarıyla geldiği varil başına 76,2 dolar seviyesinden eylül sonu itibarıyla varil başına 78,8 dolar seviyesine yükseldi.

Küresel çapta hem yaz sezonun etkisi, hem de artan mobiliteyle birlikte petrol ürünlerine olan talep yükselirken, özellikle Amerika’daki Ida kasırgasının etkisiyle birlikte arzın kısıtlı kalması küresel benzin stoklarındaki düşüşü devam ettirdi ve benzin ürün marjları son beş yılın zirvesine yükseldi.

Yükselen sanayi faaliyetleri ve yaz sezonuyla beraber motorin ve jet yakıtına olan talep de artarken, üçüncü çeyrekte orta distilat ürün marjlarında güçlü bir toparlanma gözlemlendi.

Tüpraş, ürün marjlarındaki yükseliş, yurt içi ve uluslararası satışlarındaki güçlü seyir sonucunda artan faaliyet kârının yanı sıra Brent ham petrol fiyatında devam eden yükselişe bağlı oluşan stok kârının da desteğiyle üçüncü çeyrekte 1,2 milyar TL vergi öncesi kâr kaydetti. Şirketin 2021 yılı ilk dokuz ayındaki vergi öncesi kârı ise 1,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Disiplinli ve etkin finansman politikaları ve iyileşmeye devam eden faaliyet kârlılığıyla güçlü bilanço korunurken, rasyolar bakımından da pandemi öncesi dönem performansına yaklaşıldı.

Açıklamada ayrıca, "Tüpraş, Türkiye'nin akaryakıt ihtiyacını karşılama görevini emniyetli işletme anlayışıyla, hiçbir aksamaya fırsat vermeden yerine getirmeye, yetkin insan kaynağı ve küresel rekabet gücüyle hissedarları, iş ortakları ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecektir." ifadeleri yer aldı.