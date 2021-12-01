banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Eti, Negro'nun adını değiştirdi
Eti, Negro'nun adını değiştirdi
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar kuru bugün ne kadar?
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı
A Milli Kadın Futbol Takımımız İsrail'i 3-2 Yendi
A Milli Kadın Futbol Takımımız İsrail'i 3-2 Yendi

Tunus’ta tırmanan toplumsal krizde Cumhurbaşkanı Said yönetiminin etkisi tartışılıyor

Tunus’un güney kısmında protestolara sahne olan “atık krizinin” ardından ülke genelinde yapılan işsizlik eylemleri siyasi ve ekonomik krizle boğuşan ülkede yeni bir “toplumsal kriz” yaşanmasına neden oldu.

Genel 01.12.2021, 12:20
Tunus’ta tırmanan toplumsal krizde Cumhurbaşkanı Said yönetiminin etkisi tartışılıyor

TUNUS (AA) - Cumhurbaşkanı Kays Said’in 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından oluşan istisnai durum sürecinde tırmanan krizlerde Tunus yönetiminin tutumunu değerlendiren uzmanlar AA muhabirine konuştu.

Cumhurbaşkanı, 25 Temmuz kararlarının ardından 22 Eylül'de yeni kararnameler ile yasama ve yürütme yetkisini genişletti. Yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyonu da fesheden Said, bu süreçte atadığı yeni Başbakan Necla Buden Ramazan'ın oluşturduğu kabine 11 Ekim'de göreve başladı.

Siyasilerin ülkede yaşanan krizleri çözemediği gibi bu krizleri körükledikleri iddiasıyla bütün yetkileri elinde toplayan Cumhurbaşkanı Said ve yeni hükümetin krizlere karşı tutumu ülke genelinde tartışmalara neden oluyor.

Ülkede patlak veren sosyal krizler

Ülkede yaşanan krizleri değerlendiren Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu’nda siyaset uzmanı olarak çalışan Munir Hüseyin, “Cumhurbaşkanı Said’in aldığı olağanüstü kararların ardından yaşanan toplumsal krizlerdeki tutumu, 25 Temmuz’dan önce uygulanan siyasete dönüşün bir ispatı. 25 Temmuz’dan önce birbirini takip eden hükümetler, sosyal ve ekonomik sorunları çözümde yetersiz kaldı. Şu an geldiğimiz noktada, işsizlik, yoksulluk ve dışlayıcı politikalar ile bu sorunların artarak devam ettiğini görüyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı kararları “halk istiyor” diyerek yaptığını vurgulayan Hüseyin, Safak’ta yaşanan ‘atık krizi’ sürecinde kasım ayında Akrab kentinde düzenlenen gösterilere atıfta bulunarak, “Cumhurbaşkanı Safaks kentinde yaşanan ‘atık krizinde’ yaşanan eylemlerde ‘halk istiyor’ demedi, güvenlik güçlerini kullanarak bu eylemleri bastırdı. Cumhurbaşkanı olayları siyasi bir komplo olarak ele aldı ve güvenlik güçlerinin eliyle savunmasız insanlara yönelik şiddet kullandı.” diye konuştu.

Tunus'un çeşitli kentlerinde protestolara neden olan, yüksek eğitimini tamamladıktan sonra on yıl işsiz kalanları kamuda istihdam etmeyi öngören 38 numaralı istihdam kanununa ilişkin değerlendirmede bulunan Hüseyin, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanı 2020’de kendi imzaladığı 38 numaralı istihdam kanununu uygulamayacağını duyurdu. İşsiz gençlere, sosyal ve toplumsal ekonomi kanunları ile güvence altına alınan hakları, başka alternatif sunmadan iptal etmek anlaşılır bir durum değil.”

"Cumhurbaşkanı Said’in elinde krizleri halledecek bir çözüm yok"

Cumhurbaşkanı Said’in 2019 yılında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında “bir programım yok” açıklamasını hatırlatan Hüseyin, “Cumhurbaşkanı'nın elinde krizleri halledecek bir çözüm yok. 25 Temmuz’da kendisine destek verenler şimdi Cumhurbaşkanı'nın verdiği kararlara şiddetle karşı çıkıyor. Toplumsal olayları suç sayan eski politikaların hala yürürlükte olduğunu, bugüne kadar taleplerin yerine gelmediğini görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Said’in gençlerin taleplerine cevap veremediğini savunan Hüseyin, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanlığı, halkın talepleri karşısında utanç verici bir durumda ve onları devletin dışına itiyor. Bu durumda toplumsal olayların artacağını düşünüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın, ekonomik kalkınmayı isteyen, daha iyi bir sosyal statü talep eden, kamplaşmayı ve yoksulluğu reddeden grupların sorunlarını çözebilecek bir politikası bulunmuyor. Aynı şekilde hükümet de temel ve acil sorunlara kaynak sağlamanın peşinde koştuğu için bu sosyal çatışmaya çözüm bulacağını düşünmüyorum.”

“Protestolar artarak devam edecek”

Sosyolog Prof. Dr. Muhammed el-Cüveyli ise ülkede yaşanan krizlere ilişkin değerlendirmesinde “protestoların artarak devam edeceği” açıklamasında bulundu.

Cüveyli, “Ülkede kalkınma ve istihdamla ilgili artan toplumsal hareketliliğin merkezinde, on yıldan fazla süredir radikal ve net çözüm bulunamayan kronik meseleler yer alıyor. 25 Temmuz olağanüstü kararları siyasi bir karardır, doğrudan bir kalkınma veya toplumsal sorunların çözümüne yönelik alınmış bir karar değil.” diye konuştu.

25 Temmuz olağanüstü kararlarının yeni bir gelişme olduğuna dikkat çeken Cüveyli, “25 Temmuz kararları yeni bir kalkınma hamlesi ya da toplumsal olaylara çözüm getirecek bir karar değil. 25 Temmuz kararları, parlamentoyu kapatan, yeni hükümeti atayan, devlet yönetimine ilişkin kararları içeriyor. Bu yüzden şu anki yönetimden bir çözüm bulmasını beklemenin yakın zamanda mümkün olmadığını düşünüyorum.” dedi.

Yönetimin krizlere ilişkin net cevap vermekten kaçındığını kaydeden Cüveyli, şöyle konuştu:

“Sosyal ve toplumsal sorunlar ağırlaşıyor, devletin bu konuda net cevaplar verememesi, orta ve yakın vadede bu sorunların çözülemeyeceğini gösteriyor. Yolsuzlukla mücadele ettiğini belirten yönetimin bu konuda attıkları adımların da sosyal kalkınma ile bir ilişkisi yok. Bu yüzden kronik sorunların çözümsüz kalacağını ve protestoların artarak devam edeceğini düşünüyorum.“

#dünya
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 13 14
17. Watford 13 13
18. Norwich City 14 10
19. Burnley 12 9
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7