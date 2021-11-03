Tunus’ta Fransız Büyükelçiliği’ne giden gizli bir tünel bulundu

Tunus’ta bir ihbar üzerine yapılan operasyonda terk edilmiş bir evden Fransız Büyükelçiliği rezidansına uzanan gizli tünel bulundu.

Tunus’un La Masa kasabasında bulunan Fransız Büyükelçiliği rezidansı yakınlarında terkedilmiş bir evden şüpheli sesler gelmesi üzerine çevredekiler ihbarda bulundu. Tunus polisi tarafından terkedilmiş eve operasyon düzenlendi. Operasyonda büyük bir çukur ve çukurun içinden yaklaşık 300 metre uzunluğunda Fransız Büyükelçiliğine uzanan gizli bir tünel bulundu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tünelin neden yapıldığına ilişkin bilgi verilmedi.