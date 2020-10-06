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Tunus ordusuna ait F-5 tipi bir savaş uçağı düştü: 1 ölü

TUNUS ORDUSUNA AİT F-5 TİPİ BİR SAVAŞ UÇAĞININ ÜLKENİN GÜNEYİNDEKİ TATAVİN'A BAĞLI REMADA BÖLGESİNDE DÜŞMESİ SONUCU BİR ASKERİ PİLOTUN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLDİRİLDİ.

Genel 06.10.2020, 15:57
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Tunus ordusuna ait F-5 tipi bir savaş uçağı düştü: 1 ölü

Tunus ordusuna ait F-5 tipi bir savaş uçağının ülkenin güneyindeki Tatavin’a bağlı Remada bölgesinde düşmesi sonucu bir askeri pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Tunus Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu sabah orduya ait F-5 tipi bir savaş uçağının operasyonel görevi yaptığı sırada ülkenin güneyindeki Tatavin’a bağlı Remada bölgesinde düştüğü ve kaza sonucu bir askeri pilotun hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, kazanın nedenlerini belirlemek için soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.

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