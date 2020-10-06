Tunus ordusuna ait F-5 tipi bir savaş uçağı düştü: 1 ölü

Tunus ordusuna ait F-5 tipi bir savaş uçağının ülkenin güneyindeki Tatavin’a bağlı Remada bölgesinde düşmesi sonucu bir askeri pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Tunus Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu sabah orduya ait F-5 tipi bir savaş uçağının operasyonel görevi yaptığı sırada ülkenin güneyindeki Tatavin’a bağlı Remada bölgesinde düştüğü ve kaza sonucu bir askeri pilotun hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, kazanın nedenlerini belirlemek için soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.