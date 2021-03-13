Tüneller şehri Ordu

Düz alan bulunamadığı için havaalanının bile denize yapıldığı Ordu’da duble yolların büyük bölümü dağların altından geçirilerek inşa ediliyor. Ordu, son 18 yılda inşa edilen duble yollarda dağların altından geçirilen tünellerin uzunluğu ve sayısına bakımından ‘tüneller şehri’ olarak anılıyor.

2003 yılında 218 metre uzunluğunda sadece iki tünele sahip olan Ordu’da son 18 yılda Ferhat misali dağlar, tepeler delinerek tüneller inşa edildi. 18 yılda toplam 40 bin 598 metre uzunluğunda 34 adet tünel inşa edilen Ordu’da, tünel sayısı 36, tünellerin toplam uzunluğu 40 bin 816 metre oldu.

Tüneller içerisinde 3 bin 820 metrelik uzunluğu ile Türkiye’nin halen en uzun 10. kara tüneli olan Nefise Akçelik Tüneli de Ordu ili sınırlarında bulunuyor.

Tüneller Ordu için vazgeçilmez

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptığı dönemde temelini attığı Ordu Çevre Yolu, Ünye Çevre Yolu, Karadeniz-Akdeniz yolu Ordu etabında gidiş geliş olmak üzere toplam 50 km uzunluğunda 62 adet tünel bulunduğunu belirtti. Başkan Güler, “Türkiye 2001 öncesi 3 bin 600 metre uzunluğundaki Bolu Tüneli’ni yapamazken bugün Ordu ilinde gidiş-geliş yönlü hesap edildiğinde 50 km uzunluğunda 62 adet tünel mevcut. 20 km’lik Ordu Çevre yolunda 10 km’lik bölümünde 10 bin 660 metre uzunluğunda 4 adet tünel var. Karadeniz-Akdeniz yolunda ise 30 km’lik 50 tünel bulunuyor. 13 km’lik Ünye Çevre Yolunda 10 bin metrelik 8 adet tünel geçişi bulunuyor. Ulaşımın rahatlığı, şehir trafiğinin rahatlaması açısından çevre yolu ve tüneller Ordu ili için vazgeçilmez bir unsurudur” dedi.

Başkan Güler, Altınordu ve Ünye ilçelerinde şehir içi trafiğinin rahatlaması için yeniden inşa ettikleri ‘dinamik kavşak’ uygulamasının Karadeniz sahil trafiğini de büyük ölçüde rahatlattığını sözlerine ekledi.