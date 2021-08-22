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Tunceli’den sel bölgesine yardım

Tunceli Valiliği tarafından Karadeniz’de yaşanan sel felaketinin ardından selzedelere yardım malzemeleri gönderildi.

Genel 22.08.2021, 16:10
Tunceli’den sel bölgesine yardım

Tunceli Valiliği tarafından Karadeniz’de yaşanan sel felaketinin ardından selzedelere yardım malzemeleri gönderildi.

Kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında olan Karadeniz Bölgesinde birçok ilde sel felaketi yaşandı. Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli de bölgeye yardım elini uzattı. Valilik koordinesinde bölgedeki ihtiyaca yönelik hazırlanan bir tır dolusu yardım sel bölgesine doğru yola çıktı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valiliğimiz koordinasyonuyla sel bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere temin edilen gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım tırı, yola çıktı. Emeği geçen mesai arkadaşlarımıza ve yardımsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” denildi.

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