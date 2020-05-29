Tunceli’de kar 503 koyun ve kuzuyu telef etti

Tunceli’de 4 gün önce etkili olan kar yağışının kent genelinde 503 koyun ve kuzuyu telef ettiği belirlendi.

24 ve 25 Mayıs tarihlerinde merkezin yüksek rakımları ile Pülümür ve Nazımiye ilçelerine bağlı yaylalarda kar yağışı etkili oldu. Yaylalara çıkanlar, Mayıs ayında beklenmedik bir şekilde kar yağışı ile karşılaştı. Bu sırada dışarıda olan çok sayıda hayvan ise yağışlardan etkilendi, bazıları telef oldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile AFAD ekipleri telef olan hayvanlarla ilgili çalışma yaptı. Şu ana kadar 503 koyun ve kuzunun telef olduğu belirlendi. Telef olan hayvanlarla ilgili rapor hazırlanarak bakanlığa gönderildiği öğrenildi.